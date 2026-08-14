El litro de gasóleo es 42 céntimos más caro que hace un año en plena operación del 15 de agosto, según Facua

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litro de gasóleo es actualmente 42 céntimos más caro que hace un año en las gasolineras de la Península, con un precio medio de 1,834 euros, según un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En plena operación salida de la segunda quincena de agosto, la asociación estima que la subida con respecto al 14 de agosto del año pasado, cuando el gasóleo se situó en una media de 1,416 euros en la Península, alcanza el 29,5%.

Asimismo, advierte de que pueden encontrarse diferencias de precios de hasta 70 céntimos por litro en una misma provincia. Es el caso de Badajoz, donde las gasolineras suministra este combustible a precios que oscilan entre 1,399 y 2,099 euros.

Mientras, la segunda provincia con las mayores diferencias de precios es Murcia, hasta 57,1 céntimos por litro, con precios de entre 1,568 y 2,139 euros; seguida de Huelva, donde las diferencias alcanzan los 50,9 céntimos por litro, con precios que oscilan entre 1,630 y 2,139 euros; y Albacete, con variaciones de hasta 50 céntimos por litro y precios que van desde 1,630 hasta 2,139 euros.

MEDIDAS "INEFICACES".

Así, la organización de consumidores considera "ineficaces" las medidas adoptadas por el Gobierno e insiste en reclamar la fijación de precios máximos.

Al haber superado el 15% la subida del gasóleo el pasado mes de julio, el Gobierno aumentará en septiembre hasta los 20 céntimos por litro la rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos, frente a los cinco céntimos previstos inicialmente.

No obstante, la asociación considera que con este "maquillaje fiscal" no se garantiza que las estaciones de servicio repercutan la rebaja directamente a los precios que cobran a los consumidores.