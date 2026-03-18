El litro de gasóleo acumula subida de 47 céntimos de media desde el inicio del conflicto de Irán, según Facua

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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El litro de gasóleo ha subido ya una media de 47 céntimos en la Península desde el pasado lunes 2 de marzo, a raíz del estallido del conflicto en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Según el análisis de los precios en las 50 provincias realizado por la organización, la diferencia que puede encontrarse en las gasolineras de una misma provincia en el precio del litro del diésel alcanzan los 1,18 euros.

En concreto, en Murcia, las variaciones alcanzan esos 1,18 euros por litro. Desde los 1,019 euros de una gasolinera de Murcia capital hasta los 2,199 euros de otra de Alhama de Murcia.

Mientras, en Sevilla esa diferencia asciende a 1,04 euros, desde los 1,240 euros de una gasolinera de la localidad de El Cuervo hasta los 2,281 de otra de Badolatosa; y en Vizcaya a 87 céntimos, desde los 1,230 euros de una gasolinera de Valle de Trápaga-Trapagaran hasta los 2,099 de otra de Berriz, siendo la segunda y tercera provincia del país con mayor diferencia.

Así, el ahorro al llenar un depósito de combustible de 50 litros puede alcanzar los 59 euros en Murcia si se elige la gasolinera más barata frente a la más cara, en Sevilla, hasta 52 euros, y en Vizcaya, hasta 43,50 euros.

Ante estas subidas, Facua ha denunciado que "multitud de gasolineras están aprovechando la excusa de la subida del petróleo para aumentando sus márgenes de beneficio", por lo que ha reclamado al Gobierno que "imponga precios máximos como han anunciado ya Croacia, Ucrania y México".

El análisis de Facua compara los precios de 12.378 gasolineras en toda España a partir de los últimos datos facilitados por las empresas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a primera hora de la tarde de este miércoles 18 de marzo.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, los precios varían hasta 78 céntimos por litro, desde los 1,379 euros de una gasolinera de Alcobendas hasta los 2,155 euros de otra de Ciempozuelos, mientras que en Cataluña, Lleida es la provincia con mayores diferencias de precios, hasta 77 céntimos por litro, desde los 1,403 euros de una gasolinera de Gimenells i El Pla de la Font hasta los 2,169 euros de otra de Camarasa.