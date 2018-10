Monti presentará un informe antes de fin de año sobre la interconexión eléctrica con Francia

Actualizado 25/11/2007 14:05:12 CET

El coordinador de la interconexión eléctrica entre Francia y España, Mario Monti, anunció en Girona que antes de terminar el año presentará un informe previo al comisario de Energía de la UE, Andrew Pielbalgs, para que los gobiernos francés y español puedan analizar sus conclusiones antes de la cumbre franco-española que se celebrará el próximo 10 de enero en París.

Monti recordó que no está en Girona para servir "intereses económicos" y subrayó que la solución final no pasa por sus manos ya que esta decisión depende de Francia y España. El ex comisario europeo explicó que su cometido es cumplir el encargo de la Unión Europea de mediar porque los dos países implicados después de años de negociaciones continuaban sin tomar una decisión.

El coordinador también dijo que no se decanta por ninguna de las tres posibilidades de interconexión de alta tensión contempladas hasta ahora y que su intención es empezar de cero.

REUNIÓN "MUY ÚTIL"

Añadió que la reunión con agentes políticos, económicos y sociales de Girona fue "muy útil", aunque explicó que dos meses --le encargaron el proyecto a principios de septiembre-- no es un tiempo suficiente para entender una infraestructura de estas características.

Con todo, subrayó que seguirá "trabajando" con el objetivo de comprender a todas las partes implicadas. "Yo tengo que presentar propuestas que los gobiernos tengan en cuenta", explicó.

El coordinador también dijo que esta reunión le ha servido para "entender todos los puntos de vista". "Es muy importante escuchar todas las opiniones de los dos lados de la frontera", apuntó.

El ex comisario Europeo de Competencia hizo estas declaraciones después de reunirse durante más de dos horas en la subdelegación del Gobierno en Girona con representantes de la Cámara de Comercio, de la Diputación de Girona, del sindicato Unió de Pagesos y distintos alcaldes de la zona afectada por la interconexión.

Representantes de la Plataforma No a MAT protestaron frente la subdelegación del Gobierno con motivo de la visita del coordinador europeo.

OBRAS YA EN MARCHA

Red Eléctrica de España (REE) inició en septiembre las obras de la línea de alta tensión que debe conectar con Francia, aunque todavía se encuentra en proceso de expropiación de terrenos.

La compañía de transporte eléctrico explicó a Europa Press que trabajará a partir de "tres frentes", entre los que destaca el área de Osona y Bescanó (Girona). REE mantiene el objetivo de que la línea entre en funcionamiento en junio de 2009.