Moody's mantiene el rating de Iberdrola en 'Baa1' con perspectiva estable

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Moody's ha mantenido el rating de Iberdrola en 'Baa1', con perspectiva estable, según ha indicado en un comunicado.

Asimismo, ha confirmado las calificaciones 'Baa1' de la deuda senior no garantizada respaldada de las filiales financieras Iberdrola International e Iberdrola Finanzas; la calificación 'Baa1' de la línea de crédito bancaria senior no garantizada respaldada de Iberdrola Financiación, así como las calificaciones 'Baa1' del programa de MTN senior no garantizadas de Iberdrola International, Iberdrola Finance Ireland e Iberdrola Finanzas.

También ha confirmado las calificaciones 'Baa3' de la deuda subordinada junior (híbridos) de Iberdrola International y las calificaciones 'Baa3' respaldadas por deuda subordinada junior (híbridos) y las calificaciones del programa de Iberdrola Finanzas.

Igualmente, ha mantenido la calificación de emisor a largo plazo 'Baa1' de Scottish Power, propiedad de Iberdrola, y de sus filiales Scottish Power UK, ScottishPower Energy Management, ScottishPower Energy Retail y ScottishPower Renewables.

Además, ha confirmado la calificación 'Baa1' de deuda senior no garantizada de Electricity North West Limited, participada parcialmente por Iberdrola, y la calificación 'Baa1' del programa MTN senior no garantizado respaldado de su filial ENW Finance.