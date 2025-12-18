El Parlament reclama que la CNMC garantice el acceso a la red eléctrica con precios no "abusivos"

Los diputados en el hemiciclo durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado este jueves al Govern que inste a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que garantice el derecho de acceso a la red de distribución eléctrica, vele por que los precios "no sean abusivos" e interceda en caso de conflicto.

La iniciativa, parte de una moción de la CUP, se ha aprobado en la sesión plenaria con los votos a favor del PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, y los votos en contra de PP, Vox y AC.

Otro punto del mismo texto que ha prosperado en el pleno pide garantizar que el Pla Territorial de les Energies Renovables de Catalunya (PLATER) defina un modelo de despliegue de las energías renovables basado en "criterios de proximidad, participación social, sostenibilidad ambiental y equilibrio territorial".