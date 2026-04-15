El PP responsabiliza a la vicepresidenta Aagesen de las siete muertes ocurridas en el apagón y exige su dimisión

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha responsabilizado este miércoles en el Congreso a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, de las siete personas fallecidas y las pérdidas millonarias que ocurrieron en el apagón del 28 de abril de 2025 y ha exigido su dimisión.

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Tellado ha dirigido una pregunta oral a la vicepresidenta para reprocharla que hace un año el Ejecutivo "dejó a España a oscuras" con un apagón histórico, el mayor vivido en Europa en los últimos veinte años, y no ha habido ninguna responsabilidad política.

A renglón seguido, ha acusado a la vicepresidenta y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, de ese apagón y, por ende, de provocar el fallecimiento de siete personas. "Se dio una imagen lamentable y tercermundista de nuestro país, todo por su culpa y la de la señora Beatriz Corredor", ha censurado.

TELLADO: "ES LA MÁS INCOMPETENTE E IRRESPONSABLE"

En este sentido, Tellado ha espetado a Aagesen que pretendía ser "la más ecologista" y ha resultado, a su juicio, ser "la más incompetente y la más irresponsable".

En el turno de réplica, Aagesen ha respondido al secretario general del PP que a este "le da igual" lo que ocurrió en el apagón porque, en su opinión, en el Congreso se ha dicho lo que ocurrió aquel día y cuáles fueron las causas con información "contrastada", "explicada" y "repetidamente explicada" en la Cámara Baja.

La ministra también ha recordado que acudió a la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la conocida como comisión de Secretos Oficiales del Congreso, por el apagón y Tellado estuvo presente en esa reunión.

AAGESEN REPROCHA QUE EL PP RECHAZÓ UN DECRETO ENERGÉTICO

"Estuve aquí, en una comisión con todos los portavoces, y le recuerdo que estuvo usted en esa comisión. Parece ser que no quiso enterarse de absolutamente nada. Dice que se oculta la verdad y es falso. Este Gobierno nunca oculta la verdad", ha aseverado Aagesen.

A continuación, la vicepresidenta ha insistido en que al PP le da igual lo que ocurrió en el apagón y prueba de ello es que cuando se sometió a votación un decreto ley para reforzar el sistema eléctrico y evitar episodios similares los de Alberto Núñez Feijóo votaron en contra.

En la contrarréplica, Tellado ha insistido en culpabilizar a Aagesen del apagón y la ha propuesto dimitir, a lo que Aagesen ha respondido denunciando que el PP no admite la verdad "ni aunque la tenga delante" y ha defendido que, gracias a las políticas del Gobierno, España está mejor preparada ante la crisis internacional "que aflora" por la guerra en Oriente Medio.

VOX DICE QUE EL INFORME DEL GOBIERNO ES FALSO

Tras su cruce de intervenciones con Tellado, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, se ha dirigido a Aagesen para también responsabilizarla a ella y a Beatriz Corredor del apagón acontecido el 28 de abril y ha llegado a decir que el informe del Gobierno con las causas del acontecimiento era "falso".

"Emitieron un informe falso para esconderlo, y sabiendo que las fotovoltaicas provocan el problema ustedes continúan arrancando los olivos para sembrar fotovoltaicas", ha espetado Figaredo desde su escaño.

En su turno de intervención, la ministra ha recomendado a Figaredo informarse mejor y leer "informes científicos" porque, a su juicio, Vox vive en una "realidad paralela". A continuación, Aagesen ha repasado algunos titulares de medios internacionales como el 'Financial Times', 'Politico' o 'The New York Times', que ensalzan la política energética del Gobierno.

Para concluir su turno, Aagesen ha remarcado: "Cada placa solar, cada aerogenerador, cada almacenamiento que se instala en España nos aleja de la dependencia de los barriles de petróleo y eso sí que es patriotismo".