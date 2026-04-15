El PP señala al Gobierno y Red Eléctrica como los culpables del apagón en la investigación del Senado

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. - PP / CEDIDA - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado como culpables del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Red Eléctrica de España (REE) y su matriz Redeia, y ha apreciado una responsabilidad institucional "relevante" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su inacción regulatoria y supervisora".

Después de meses de una Comisión por la que han comparecido desde la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a los principales ejecutivos de las eléctricas y del operador del sistema -REE-, se ha presentado la propuesta de dictamen del principal partido de la oposición de conclusiones de la investigación llevaba a cabo por la Cámara Alta, en la que el Grupo Popular cuenta con la mayoría, y en el que se sostiene que el cero eléctrico no fue un accidente "imprevisible", sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación.

En rueda de prensa, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, consideró que "las responsables políticas" del 'blackout' eléctrico "son las señoras del apagón, la señora Aagesen y la señora Beatriz Corredor, ya que no actuaron a tiempo, hicieron caso omiso a pesar de las alertas, de los avisos y de las advertencias, y porque Red Eléctrica no activó un protocolo de emergencia".

Por ello, exigió "la dimisión inmediata" tanto de Aagesen como de Corredor "por parte de quien la nombró, que fue Pedro Sánchez". "Hoy queda claro que son las responsables de que España se fuera a negro el 28 de abril y las culpables no pueden seguir ni un minuto más en su puesto. Y tampoco pueden seguir ni un minuto más las políticas que nos han llevado hasta aquí", añadió al respecto.

PARALIZAR EL CIERRE DE LAS NUCLEARES.

Asimismo, defendió como una de las principales enseñanzas del apagón que es "imprescindible paralizar el cierre de las centrales nucleares". "Tenemos un ejemplo próximo, que es el cierre de Almaraz, que puede suponer un torpedo directo en nuestro sistema eléctrico. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dice la experiencia acumulada y lo dirá el dictamen que emita esta Cámara. Y termino con una idea central", advirtió.

La Comisión sobre el cero eléctrico del Senado celebrará este jueves su última reunión para aprobar las conclusiones definitivas, que serán llevadas a Pleno, aunque García consideró "imposible" poder llegar a acuerdos con el PSOE.

En lo referente a posibles acciones judiciales, la senadora indicó que el PP irá "poco a poco", a pesar de que es algo que se está estudiando, y se esperará a la aprobación de las conclusiones de su informe por la Comisión y el Pleno.

En la propuesta de dictamen de conclusiones de la Comisión del PP, se afirma que el sistema llegó a esa fecha con márgenes insuficientes, con una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos, y sin que las instituciones llamadas a prevenir, supervisar y corregir el riesgo actuaran con la diligencia exigible".

ANTECEDENTES DOCUMENTADOS.

Dentro de sus trabajos, el documento de conclusiones del Grupo Popular destaca que ha podido reconstruir el episodio a partir de audios, transcripciones, correos operativos, documentación técnica y comparecencias, considerando así que el 28 de abril "no inaugura el problema, sino que lo culmina", ya que considera que se constantan antecedentes documentados ya el 31 de enero de 2025, cuando, en su opinión, operadores de REE reconocen falta de recursos para controlar tensiones y atribuyen parte del problema a entradas bruscas de generación solar.

Además, en su informe subraya especialmente los episodios del 7 de abril, en los que la propia red llega a describirse como "incontrolable", con oscilaciones continuas y ausencia de grupos suficientes con inercia para estabilizar el sistema y considera "muy relevante" el episodio del 16 de abril, en el que se relaciona de forma explícita la inestabilidad con la escasa generación nuclear o convencional disponible.

El PP también cree que se acreditan los incidentes del 22, 24 y 26 de abril, así como las llamadas de la madrugada y de la mañana del propio 28 de abril, como manifestaciones de una misma patología de fondo y apunta un dato de tendencia que refuerza la tesis de previsibilidad, con el fuerte aumento de episodios de sobretensión en años previos y el reconocimiento interno de que faltaban herramientas para afrontarlos.

Asimismo, atribuye a REE la responsabilidad operativa directa porque era la entidad encargada de mantener la seguridad del sistema en tiempo real, disponer de los recursos técnicos, activar los protocolos y reaccionar ante la degradación progresiva del sistema y considera que conocía el riesgo con antelación y que, pese a ello, no impulsó ni desplegó a tiempo una respuesta suficiente en el plano preventivo, operativo y documental.

En el caso del Gobierno, le señala como responsable del apagón por omisión en su deber de tutela, planificación y reacción ante señales de riesgo que, a su juicio, eran persistentes y suficientemente conocidas y sitúa el núcleo de esa responsabilidad en la política energética y en la supervisión ministerial al entender que no basta con fijar objetivos de transición o de despliegue renovable.

En lo que respecta a la CNMC, no lo ve como como un observador externo, sino como "una pieza integrante del andamiaje regulatorio" cuya actuación insuficiente forma parte del fallo institucional del sistema y entiende que conocía o debía conocer los riesgos estructurales y que no ejerció con la diligencia exigible sus competencias de actualización normativa, supervisión técnica e impulso corrector.

MEDIDAS PARA EVITAR UN NUEVO APAGÓN.

Por otra parte, la propuesta de informe del PP de la Comisión del Senado también propone una batería de medidas para evitar un nuevo apagón que pasan por reforzar de manera urgente el control de tensión, los márgenes de potencia reactiva y la disponibilidad real de recursos capaces de estabilizar el sistema, así como acelerar la automatización de maniobras y la reducción de dependencia de actuaciones manuales en escenarios de deterioro rápido.

También aboga por asegurar una programación del sistema con recursos firmes, síncronos o equivalentes suficientes en las zonas de mayor vulnerabilidad y medidas de calado regulatorio como las de actualizar sin más demora los procedimientos de operación y exigir que todas las tecnologías técnicamente capaces contribuyan de forma efectiva al control de tensión y a la estabilidad, entre otras.

En lo referente a la política energética pide revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la normativa de transición energética para incorporar la seguridad de suministro como criterio central, verificable y previo a cualquier decisión estructural.