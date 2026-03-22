El PP urge a reforzar las redes eléctricas para permitir el desarrollo de más proyectos urbanísticos de vivienda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que urge al Gobierno a reforzar la planificación de las redes eléctricas para impulsar proyectos urbanísticas de vivienda que se ven lastrados por la falta de acceso a la potencia eléctrica.

La formación de Alberto Núñez Feijóo explica que en la actualidad muchos ayuntamientos cuentan con proyectos que disponen de suelo, acuerdos con promotores, financiación, permisos medioambientales, colectores y todas las condiciones necesarias para desarrollar vivienda pública y privada. Sin embargo, se encuentran con la negativa de las compañías distribuidoras a suministrar la potencia eléctrica requerida, ya que sus nodos de distribución están sobresaturados o con concesiones ya comprometidas.

Buena parte de esa sobresaturación de la red, según el PP, se debe al principio de prioridad que rige en España donde el primero en pedir acceso a la red es el primero en ser atendido, modelo que contrasta con el recomendado por la Comisión Europea de priorizar el acceso a aquellos proyectos con mayor grado de madurez.

El modelo español, dice el partido, implica "inseguridad jurídica" para los ayuntamientos y los expone a "riesgos financieros muy elevados", pues no se garantiza la obtención de potencia para desarrollos que incurran en fuertes gastos de urbanización y por tanto no tiene garantía de ser ejecutados.

PARÁLISIS DE PROYECTOS

"Esta situación paraliza de inmediato el desarrollo de los proyectos ante el riesgo de pérdidas económicas inasumibles, ahuyentando la inversión en un sector estratégico como es el de la vivienda", denuncia la formación en su propuesta, recogida por Europa Press.

La formación apostilla que además Red Eléctrica no ha impulsado los refuerzos inversores necesarios para actualizar la red de transporte de energía eléctrica, dejando la actual red "desfasada", y de las 422 ampliaciones de conexión que se aprobaron después del apagón se destinaron más del doble de gigavatios a la producción de hidrógeno verde que a nuevas viviendas (3,8 frente a 1,8), lo que el PP critica porque deja a la vivienda rezagada en el orden de prioridades.

Con todo ello, el PP insta al Ejecutivo a aprobar "con la mayor urgencia posible" el nuevo Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, que contemple las inversiones necesarias para adaptar y reforzar las redes eléctricas a los desarrollos urbanísticos en curso.

CRITICAN FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE AAGESEN Y RODRÍGUEZ

Asimismo, el Grupo Popular reclama al Ejecutivo que comparezca y dé explicaciones sobre las "graves responsabilidades" derivadas de la falta de coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Sara Aagesen, pues el partido considera que ponen en serio riesgo la construcción de nuevas viviendas, tanto públicas como privadas.

A renglón seguido, la propuesta exige que se explique cómo se van a establecer garantías de seguridad jurídica y agilizar los procedimientos administrativos para permitir cambiar el modelo en el que se da prioridad de acceso a los proyectos que primero lo reclaman a aquellos que están más maduros, tal y como recomienda la Comisión Europea.

El partido de Núñez Feijóo también insta a diseñar procedimientos de modificación de la planificación de la red de transporte y del desarrollo de la red de distribución para que sea más dinámica, flexible y ajustada a las oportunidades de atraer más inversión en vivienda, incluyendo la posibilidad de que el gestor de la red de transporte o el gestor de la red de distribución puedan emitir certificaciones vinculantes sobre concesión futura de acceso y conexión.

Por último, el PP quiere que el Gobierno presente un informe detallado que cuantifique el número de viviendas y desarrollos urbanísticos actualmente afectados por la falta de inversiones en redes necesarias para evitar la saturación de los nodos distribuidores.