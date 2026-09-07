El precio del petróleo sube a más de 97 dólares tras un nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán

Un marine a bordo del transporte anfibio 'USS New Orleans' (LPD 18) durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes - CENTCOM

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 1,4% antes de la apertura las Bolsas europeas, hasta los 97,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU--, se encarecía también un 1,4%, hasta los 92,8 'billetes verdes' el barril, tras intercambiar Estados Unidos e Irán nuevos ataques durante este fin de semana.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos.

Asimismo, informó este domingo de un ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz, el cual está bajo control iraní.

Con esta acción, Teherán eleva a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas, en represalia por la incursión de Washington contra tres petroleros iraníes.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha avanzado esta madrugada, de cara a "los próximos días", la creación de una "nueva zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz, enclave que, ha reiterado, permanece "completamente cerrado", a la par que ha advertido de la interposición de sanciones contra quienes traten de vulnerar sus restricciones.

"En los próximos días anunciaremos una nueva zona prohibida que abarca la distancia entre la línea de bloqueo estadounidense y los puertos de carga", ha especificado el jerarca iraní en una entrevista con la radiotelevisión estatal, IRIB, en la cual ha advertido de que "cualquier buque que zarpe desde cualquiera de los dos lados del estrecho de Ormuz y tenga la intención de navegar hacia el estrecho --sin coordinarse con Teherán-- será incluido en la lista de sanciones de Irán".

Del mismo modo, Rezaei ha tachado de "gran mentira" la afirmación por parte de Estados Unidos de que el estrecho de Ormuz está abierto, dado que, ha subrayado, "antes de que se cerrara circulaban más de 100 buques que transportaban más de 100 millones de toneladas de mercancías, pero ahora circulan como máximo entre siete y ocho buques que transportan productos iraníes esenciales".

"El estrecho de Ormuz está completamente cerrado y la afirmación de Estados Unidos de que los buques y petroleros pueden atravesarlo es una gran mentira. Por supuesto, cuentan con medidas para atravesar el rocoso camino de Omán, por el que algunos buques pretenden pasar navegando en silencio, aunque la mayoría acaba siendo alcanzada; y, por supuesto, actualmente no tenemos previsto hundir esos buques por motivos medioambientales", ha reflexionado la autoridad iraní.

Al hilo del bloqueo impuesto por Washington, el secretario del Consejo de Seguridad ha negado que éste vaya a desencadenar una hambruna ya que, ha sostenido, la cúpula dirigente iraní "ya lo ha previsto" y, por ende, las reservas de productos básicos y materias primas "están plenamente abastecidas", mientras que la venta de petróleo "continúa".

"Hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda el memorando de entendimiento y sacado de la región entre 70 y 80 millones de barriles de petróleo que se habían producido y acumulado anteriormente, y los estamos vendiendo", ha asegurado agregando que están activando "corredores terrestres" para evitar depender únicamente del comercio marítimo.

En última instancia, Rezaei ha aludido a la ruta acordada con Omán en el estrecho de Ormuz para anotar que ese "nuevo corredor internacional que gestiona Irán (y) se ha acordado con los omaníes se anunciará en los próximos días".

Cabe recordar que las autoridades de Omán e Irán coincidieron a finales del pasado mes de agosto en establecer un "plan por fases" para la gestión del tráfico en Ormuz en aras de garantizar "su soberanía y sus derechos soberanos" sobre el enclave, según anunciaron entonces Mascate y Teherán.