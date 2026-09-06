Las exportaciones agroalimentarias españolas a EEUU caen un 10% en 2025 por los aranceles

Archivo - Varias aceitunas durante el comienzo de la campaña de recogida - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero español dirigidas a Estados Unidos se desplomaron un 10% durante 2025, hasta alcanzar los 3.256 millones de euros, según los datos del Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, la caída de las ventas a Estados Unidos, en un contexto en el que se produjeron movimientos de acopio de mercancías por parte de importadores a principios de año, se debe principalmente a las severas dificultades y tensiones arancelarias aplicadas por la Administración de Donald Trump a lo largo de ese ejercicio.

No obstante y pese a esta contracción, Estados Unidos se mantuvo como el segundo destino más importante para los productos agroalimentarios españoles fuera de la Unión Europea, tan solo superado por Reino Unido, que alcanzó los 5.241 millones de euros con una caída de casi el 1%.

De esta forma, este descenso de las exportaciones se da en el contexto de la política comercial impulsada en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Tras la implantación de un arancel universal del 10% en abril de 2025, Washington y la Unión Europea acordaron a finales de julio una tasa arancelaria máxima general del 15% aplicable desde mediados de agosto, salvaguardando únicamente exenciones para determinados productos estratégicos.

Como consecuencia, la tasa arancelaria promedio aplicada por la Administración Trump sobre las importaciones agrícolas globales se elevó desde menos del 4% hasta más del 16%, alcanzando su nivel más elevado desde 1930.

ACEITE DE OLIVA Y VINO LIDERAN LAS VENTAS

Pese al recorte del 10% en la cifra global de exportaciones, los productos españoles que lideran su llegada al mercado estadounidense son el aceite de oliva, donde Estados Unidos se sitúa como el segundo comprador mundial de aceite de oliva español con 970,55 millones de euros en 2025, situándose únicamente por detrás de Italia.

Además, el mercado estadounidense se posiciona como el quinto destino global y el segundo extracomunitario de las bebidas españolas, impulsado sobre todo por el vino, alcanzando un valor exportado de 374,71 millones de euros.

Mientras que las conservas vegetales se mantuvieron como el tercer producto más exportado, destacando los envíos de conservas de legumbres y hortalizas.

Respecto a las importaciones, las compras españolas de productos agroalimentarios procedentes de Estados Unidos registraron un fuerte incremento del 24%, alcanzando los 2.568 millones de euros. Así, se adquirió frutos secos como el maíz (772,58 millones de euros) y las habas de soja (504,97 millones de euros).

De esta forma, el fuerte repunte de las importaciones procedentes de Estados Unidos sumado al retroceso de las ventas españolas ha reducido sensiblemente el superávit comercial bilateral de España con EEUU.