Redeia abordará en su junta del 13 de mayo el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros

La presidenta del Redeia, Beatriz Corredor. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Redeia, que se celebrará el próximo 13 de mayo en segunda convocatoria, aprobará previsiblemente el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción a abonar el 1 de julio, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado en enero.

De este modo, el importe total del dividendo por acción con cargo a los resultados de 2025 ascendería a 0,80 euros, ya que de este importe hay que detraer los 0,20 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero.

Se trata, así, de una distribución de dividendos por un importe total de 432,8 millones de euros.

NUEVOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves, Redeia ha detallado que también someterá a la junta de accionistas el nombramiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de José Luis Navarro Ribera como consejeros dominicales, y de Santiago Hurtado Iglesias y Marta María de la Cuesta González como consejeros independientes.

El encuentro, que se llevará a cabo de forma exclusivamente telemática a través de la plataforma habilitada en la página web corporativa, también abordará el examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, así como el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

El orden del día contempla asimismo la reelección de la consultora Ernst & Young (EY) como auditor de cuentas para el ejercicio 2027 y la aprobación de la remuneración del consejo de administración para el año 2026.

Adicionalmente, se informará a los asistentes sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2025 y el Plan de Sostenibilidad 2026-2029 de la compañía.