REE responde a Endesa e Iberdrola y asegura que actuó con "estricta sujeción a la normativa" en el apagón

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica de España (REE) ha asegurado que actuó con "estricta sujeción a la normativa" el día del apagón eléctrico del 28 de abril y realizó la programación por restricciones técnicas, no pensando en contingencias infinitas, sino cumpliendo con los criterios de seguridad aprobados.

Así se ha pronunciado la compañía después de las últimas manifestaciones realizadas por directivos de Endesa e Iberdrola el pasado 12 febrero ante la Comisión de Investigación del Senado sobre las causas del cero eléctrico.

En dicha comisión, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, señaló a REE como el único responsable del apagón eléctrico, ya que "no actuó con la agilidad suficiente ni en la previsión, ni en la programación, ni en la corrección de los errores".

Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, defendió que la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, propiedad de la eléctrica, no fue responsable del apagón eléctrico, y subrayó que la causa del incidente "no fue multifactorial", sino "una sola", apuntando directamente a REE como único responsable por "un error de planificación" en los elementos necesarios para controlar la tensión.

"Red Eléctrica se ratifica en su correcta operación del sistema realizada en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Así quedó demostrado en su análisis publicado el 18 de junio de 2025 y así lo fueron corroborando los directivos de Redeia y del operador del sistema en sus diferentes comparecencias en la Comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico en el Senado", ha respondido este martes en un comunicado.

A este respecto, el operador del sistema subraya que ese día, al igual que el resto, "realizó la programación por restricciones técnicas, no pensando en contingencias infinitas, sino cumpliendo con los criterios de seguridad aprobados como N-1 por el correspondiente procedimiento de operación y asumiendo que los demás sujetos del sistema también cumplen con sus obligaciones legalmente previstas".

Particularmente, Red Eléctrica destaca que programó los grupos acoplados por restricciones técnicas para controlar tensión en base al cumplimiento de las exigencias de aportación/absorción de reactiva establecidas en el procedimiento de operación 7.4, "vigente desde el año 2000, que los comparecientes manifestaron conocer y que ascienden al 30% de la potencia nominal de activa de cada instalación".

Igualmente, defiende que operó el sistema teniendo en consideración que el límite de tensión en España está en 435 kV conforme a la regulación desde el año 1998, "y considerando que las instalaciones se mantendrían, como les exige la normativa, conectadas sin fallo ni desconexión en tanto dicho límite no se superase".

A este respecto, advierte de que operar con un valor máximo de 420 kV, "como se sugiere en las comparecencias implicaría un cambio estructural, cuya aplicación en el sistema multiplicaría los costes de restricciones técnicas, sin que se pueda asegurar, además, que, con los recursos disponibles, dicho valor no fuera superado".

Además, REE coincide con manifestaciones realizadas el pasado 12 de febrero como que "el sistema eléctrico es muy complejo" tanto por el número de sujetos que en él intervienen (todos ellos con sus respectivos derechos y obligaciones e impacto en la seguridad del sistema), como por su naturaleza esencialmente técnica, al tiempo que coincide en que un "instante en el sector eléctrico son milisegundos".

NO BASARSE EN "MERAS CONJETURAS O AFIRMACIONES GENÉRICAS".

Por ello, según REE, cualquier conclusión que se extraiga de lo acontecido el 28 de abril no puede basarse en "meras conjeturas o afirmaciones genéricas", como las vertidas en dicha comisión, en torno a la programación y su actuación o a la localización del origen de la oscilación de las 12.03 horas, sino que "debe necesariamente descansar en un análisis técnico riguroso de todos los datos, que quedan registrados por milisegundos".

Asimismo, el operador del sistema eléctrico, asegura que los informes oficiales emitidos hasta la fecha -tanto el suyo propio, como el del Gobierno y el 'factual' de panel de expertos europeos de Entso-e- "coinciden en que fueron "diversos hechos imprevistos" -oscilaciones, desconexiones de generación, en algún caso a través de infraestructuras compartidas de evacuación, con tensiones sanas en la red de transporte e inadecuada prestación del servicio de control de tensión- los que llevaron al sistema a un cero eléctrico sin precedentes en el ámbito nacional e internacional", sin que se mencione "la existencia de otros aspectos como la falta de inercia".

Igualmente, recuerda que "si hay un sector regulado, ese es el eléctrico", por tratarse de un servicio de interés económico general, lo que determina que tanto el operador del sistema como los demás sujetos que participan en él deban ajustar su actuación a la normativa, "que no aprueba Red Eléctrica, sino las instituciones ejecutivas, regulatorias o legislativas, tras la tramitación que corresponda a cada norma, en función de su rango y en la que se garantiza la audiencia de los sujetos afectados".

DISCREPA EN EL COSTE DE LA OPERACIÓN REFORZADA.

En lo que respecta a la denominada 'operación reforzada', Red Eléctrica aclara que en ningún caso ha alcanzado los 1.100 millones de euros desde su aplicación, tal y como estimaron Bogas y Ruiz-Tagle en el Senado, sino que ha ascendido a 516 millones de euros, el 2,18% de todos los costes del sistema.

Finalmente, el operador del sistema también comparte con los comparecientes que la implementación del control de tensión dinámico por parte de las instalaciones renovables con arreglo a la actual redacción del procedimiento de operación 7.4 "contribuirá a dotar de mayor robustez al sistema, si bien aclara que para que las instalaciones se habiliten no es necesario esperar a que Red Eléctrica las llame y revise".