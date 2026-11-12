Repsol acometerá en Tarragona su mayor inversión en hidrógeno renovable con 400 millones

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Repsol, en colaboración con Enagás Renovable -sociedad participada mayoritariamente por Hy24-, desarrollará en Tarragona su tercer gran electrolizador, de 150 MW, con una inversión de unos 400 millones de euros.

Es el segundo proyecto que ambas compañías impulsan juntas, tras la planta de Cartagena, según han informado en un comunicado.

La nueva instalación tendrá capacidad para producir más de 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable que se utilizarán principalmente en la Ecoplanta y en la refinería de Tarragona para fabricar metanol renovable y productos de baja huella de carbono.

El electrolizador generará unos 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos, principalmente locales, a lo largo del proyecto.

A través de esta infraestructura, se estima que podrán evitarse hasta 250.000 toneladas de CO2 al año. El proyecto contempla la posibilidad de que, a futuro, el hidrógeno renovable también pueda ser incorporado a la red de gas natural y a la Red Troncal Española de Hidrógeno.

La alianza entre ambas compañías combina la capacidad industrial y el conocimiento del consumo de hidrógeno de Repsol con la especialización de Enagás Renovable en el desarrollo de proyectos de producción de moléculas verdes. Enagás Renovable es una compañía participada por Hy24 (80%) y Enagás (20%) que impulsa en España proyectos que contribuyen a descarbonizar la industria y el transporte pesado.

La iniciativa cuenta con una inversión de unos 400 millones de euros y ha sido seleccionada para recibir financiación de hasta 104 millones de euros, como uno de los proyectos estratégicos dentro del programa estatal de Valles de Hidrógeno, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU.

La directora de hidrógeno renovable de Repsol, Maribel Rodríguez, ha señalado que "este electrolizador y la Ecoplanta representan una plataforma industrial integrada que sitúa a Tarragona en el centro de nuestra transformación".

"Juntos permitirán incorporar nuevas tecnologías y capacidades para producir combustibles renovables y productos de baja huella de carbono a escala, reforzar la competitividad del complejo y contribuir a mantener en Europa una industria esencial, innovadora y preparada para el futuro", ha subrayado.

Por su parte, el director de desarrollo de negocio y operaciones de hidrógeno de Enagás Renovable, Luis Iglesias, ha afirmado que con Tarragona se da continuidad a la alianza con Repsol y se refuerza su apuesta por llevar el hidrógeno renovable allí donde ya existe demanda industrial. "Es un proyecto con escala, que suma a la red de polos industriales que están situando a España como referente en moléculas verdes en el sur de Europa", ha destacado.