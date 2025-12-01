Repsol lanza el 'Gran Premio de Waylet' por Navidad con un premio de 400.000 euros

Archivo - Nuevo logo en la Estación de servicio Belenenses (Portugal) de Repsol - REPSOL - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha lanzado 'El Gran Premio de Waylet', una campaña especial para estas Navidades dirigida a clientes particulares mayores de edad que realicen sus pagos a través de la aplicación, con la que obtendrán una participación en el sorteo de un premio de 400.000 euros por cada euro gastado, según ha informado la compañía en un comunicado.

La promoción es válida para compras de combustibles, productos en tienda de las estaciones de servicio, recargas de movilidad eléctrica, lavados, aparcamientos, bombonas de butano, gasóleo para calefacción y en las marcas que aceptan 'Waylet' como método de pago, excepto los establecimientos del Grupo El Corte Inglés.

Durante el periodo promocional, que se desarrollará entre el 1 y el 21 de diciembre de 2025 en todo el territorio nacional, los usuarios podrán realizar tantas operaciones como deseen, multiplicando así sus oportunidades de ganar.

En este sentido, el ganador se elegirá mediante sorteo ante notario el 22 de diciembre y deberá cumplir con los requisitos establecidos en las bases.

Waylet, lanzada en 2017, cuenta con más de 9,7 millones de usuarios registrados. La aplicación permite pagar de forma rápida y segura en cualquiera de las estaciones del grupo Repsol y ofrece múltiples funcionalidades como repostar sin pasar por caja, gestionar la recarga del vehículo eléctrico, adquirir servicios de lavados y aspirados Repsol Klin, abonar los tickets de estacionamiento regulado en más de 22 localidades y comprar en una amplia red de comercios físicos y online, generando saldo para ahorrar en futuras compras.