Ribera confía en que todos los responsables públicos "cumplan con la ley y los esfuerzos que nos pide Europa"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mostrado su confianza en que todos los responsables públicos "cumplan con la ley y los esfuerzos que nos piden desde Europa".

En referencia a la rebelión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el plan de ahorro y eficiencia energética lanzado por el Gobierno para controlar la temperatura en los edificios públicos, así como en los espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobús y aeropuertos, Ribera llamó a "la responsabilidad de alguien que está al frente de una institución para decidir si se rebela contra las normas o los compromisos europeos".

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, la ministra consideró que algo ha fallado en ese análisis, ya que "no es algo a tomarse con frivolidad" ni le gustaría que señalaran a España como uno de los países más insolidarios de Europa.

En su cuenta de Twitter, Díaz Ayuso indicó ayer que Madrid "no se apaga" y consideró que el plan del Gobierno "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo". "Como madrileña, no quiero que me vean como una pequeña aldea gala que, junto con Orban, se alía con Putin", dijo Ribera.

Anteriormente, en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, la vicepresidenta tercera del Gobierno aseguró que "cada cual se retrata con sus palabras y hechos".

"Hablamos de solidaridad europea en contraposición con algo que muestra muy poca solidaridad", aseguró respecto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, insistiendo en que de lo que se está hablando es "de respetar el orden constitucional y los compromisos asumidos con Europa".