Ribera defiende que las renovables son "la mayor ventaja competitiva" de España

La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participa en los Desayunos del Ateneo, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El "impresionante" despliegue de las energías renovables en España durante los últimos años representa "la mayor ventaja competitiva" del país desde el punto de vista industrial y de la protección de los consumidores, según ha indicado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Durante su intervención este lunes en Los Desayunos del Ateneo, la española ha hecho hincapié en que esta apuesta por las energías renovables ha alejado completamente los precios en España de los registrados en los mercados eléctricos del resto de Europa.

"Estamos, junto con los nórdicos y con Portugal, manejando los mejores precios", ha recordado Ribera, para quien eso supone un seguro social y se nota de forma "enormemente positiva" en la factura eléctrica de las familias y la industria, además de representar una inyección directa de empleo de calidad.

"Esa es la apuesta estructural y en todo caso más inteligente para España", ha afirmado la vicepresidenta de la Comisión Europea, señalando que una de las claves en las relaciones políticas y económicas girará en torno a los "petroestados y electroestados", es decir los que tienen recursos fósiles y aquellos estados que no los tienen y buscan utilizar recursos próximos, donde los grandes referentes eran la Unión Europea y China.

"No podemos aspirar a ser una burbuja que viva de lado del resto del mundo", ha apuntado Ribera, para quien, no obstante, la apuesta por las renovables representa un gran potencial de recursos industriales, de empleo y de innovación, además de la seguridad energética y económica relacionada con el menor consumo de combustibles fósiles.

"La descarbonización de la economía nos da más seguridad energética, seguridad económica y nos da libertad de tomar decisiones y de ser más autónomos", ha añadido, subrayando que "España haría fatal en perder de nuevo el tren".

CALENDARIO DE CIERRE DE NUCLEARES

En cualquier caso, la que fuera ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España considera que, para presentar un plan de energía y clima serio de cara a cómo será en los próximos 20 años el modelo energético, una de las variables más importantes "es, era y sigue siendo cuál es la evolución del parque nuclear español".

En este sentido, recordando su etapa como ministra, ha defendido que se fijó un calendario realista para el cierre progresivo de las centrales con capacidad técnica de desmantelamiento, aunque ha admitido que "desde entonces han pasado muchas cosas", añadiendo que "unas pueden justificar una cierta flexibilidad" en las fechas de parada de algunos de los reactores, "otras pueden argumentar que se mantengan calendarios tal cual".