Sánchez confirma que las eléctricas que no incorporen "sobrebeneficios" se librarán de los recortes

Sobre el fichaje de Carmona por Iberdrola asegura que no será objeto "de ninguna presión ni de ningún lobby"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que a las eléctricas que firmen contratos con la industria que no incluyan los "sobrebeneficios" como consecuencia del alza de las materias primas no se les aplicarán los recortes de los conocidos como 'beneficios caídos del cielo', que se recogen en el decreto aprobado este jueves por el Congreso.

Sánchez, en una entrevista con 'La Sexta' recogida por Europa Press, indicó que a estas empresas, como no incorporan en los contratos con sus clientes estos beneficios extraordinarios, "no será necesario aplicarles esta medida (el recorte de los beneficios)".

El jefe del Ejecutivo, que ha agradecido que el PNV se haya finalmente abstenido en el debate del decreto a pesar de sus advertencias, afirmó que es importante que se garantice un precio "razonable" al sector industrial, especialmente a la industria electrointensiva.

"Lo que vamos a hacer es decirles a las empresas, si ustedes plantean contratos donde no se incorpore este sobrebeneficio, no se le aplicará este decreto, como no lo incorporan, no será necesario aplicar esta medida (el recorte de los beneficios extraordinarios", reiteró.

Sánchez, que lamentó que el PP no se haya sumado al decreto y que no haya sido capaz "ni siquiera de abstenerse", aseguró que mantiene su compromiso de que cuando termine el año el promedio de la factura de la luz que pagó cada ciudadano en 2018 sea "semejante" a lo que pague en 2021.

NUEVAS MEDIDAS SI ES NECESARIO

"Lo vamos a cumplir con las medidas que hemos tomado, pero también con otras medidas que podamos tomar ante la posible desviación de este compromiso", se comprometió Sánchez, que calificó de "disparatados" los precios actuales de la luz.

En este sentido, puso en valor las medidas adoptadas por el Gobierno y recordó que cuando llegue el mes de diciembre los impuestos en la factura de la luz habrán bajado un 61% y los costes fijos de dicha factura, un 50%. "Estamos amortiguando con estos instrumentos que tenemos el impacto que los precios mayoristas tienen sobre el recibo de la luz", insistió.

El jefe del Ejecutivo también aseguró tajante que el suministro de gas en España está garantizado para este invierno y así se ha gestionado con Argelia, pero afirmó que podría estar "mucho más garantizado" con una reserva estratégica de gas a nivel europeo.

PIDE CAMBIOS A LA UE

En este sentido, volvió a apelar a la Unión Europea para que revise el funcionamiento del mercado eléctrico, "que está beneficiando el alza del gas", y estudie la creación de una reserva estratégica de gas para negociar juntos en mejores condiciones, como se ha hecho con las vacunas del Covid.

"Las cosas en Europa por desgracia van lentas, pero hemos contribuido a abrir un debate a nivel europeo", dijo Sánchez, al ser preguntado por la propuesta de la UE de debatir más a largo plazo esta propuesta de España que, según el jefe del Ejecutivo, empieza "a permear" en Europa. También demandó que se analice "bien" la evolución de los mercados de emisión de CO2, porque hay "mucha especulación financiera".

"NO ES OBJETO DE PRESIONES" Y EL FICHAJE DE CARMONA

Por último, Sánchez se refirió al fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por parte de Iberdrola y apuntó que él no es quien para decirle a una empresa a quién tiene que contratar o a un "militante socialista" que tiene que hacer con su vida, pero garantizó a los ciudadanos que no es objeto "de ninguna presión ni de ningún lobby".

"Me debo a los ciudadanos, a los empresarios, a los autónomos y a una mayoría amplia que necesita un Gobierno comprometido. Empeño mi palabra que en eso es en lo que estoy", reiteró.