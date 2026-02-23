Sánchez reafirma el compromiso con la transición ecológica tras mantener una videoconferencia con Moeve

Archivo - Un cartel de Moeve, a 12 de diciembre de 2024, en Getafe, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado el compromiso del país con la transición ecológica para que la economía continúe creciendo tras una reunión a distancia mantenida con dirigentes de Moeve.

"España está firmemente comprometida con la transición ecológica como palanca de crecimiento económico y social y de competitividad", escribió en su cuenta de 'X'.

Sánchez mantuvo una videoconferencia con el presidente de Moeve, Luca Molinari, y el consejero delegado de la compañía, Maarten Wetselas, sobre el futuro de la firma y sus próximos planes para avanzar "de manera decidida" por la descarbonización.

Moeve obtuvo un beneficio neto de 246 millones de euros hasta septiembre de 2025, lo que supuso un crecimiento del 126% respecto al mismo período del ejercicio anterior. Más del 50% de sus inversiones se destinan a la transición energética, según su estrategia 'Positive Motion', con el objetivo de dar prioridad a iniciativas que impulsen su liderazgo en esta materia a nivel europeo.

La compañía cuenta con tres grandes líneas de planes en España en relación a esta estrategia de cara a 2030: invertir unos 600 millones para construir en torno a 30 plantas de biometano en España, impulsar proyectos industriales de hidrógeno verde, como sus parques energéticos de Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz), y desplegar una red de recarga ultrarrápida en estaciones de servicio en España y Portugal.