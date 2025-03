Los socios de Gobierno urgen a reformar el bono social para automatizarlo y que llegue a los más vulnerables

Sumar, Junts, ERC, PNV y Bildu coinciden en que hay que reformar estas ayudas para que lleguen a más gente

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los socios parlamentarios del Gobierno han urgido este martes al Ejecutivo a reformar el sistema de acceso al bono social eléctrico y térmico, de modo que se automatice para que llegue a las familias más vulnerables y se eliminen barreras burocráticas.

A tenor de una proposición no de ley presentada por el PNV, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu y Junts se han mostrado de acuerdo en la necesidad de agilizar estas ayudas a la factura de la luz, que en la actualidad no está llegando a tanta gente como debiera.

La portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, ha denunciado desde tribuna que, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de un informe publicado por Esade junto con Oxfam Intermón, en España hay entre 1,5 y 1,6 millones de hogares que se benefician de este bono, cuando la cifra tendría que rondar los cinco millones de hogares.

Asimismo, ha defendido la necesidad de reformular la definición de los requisitos o criterios para que las familias numerosas puedan beneficiarse del bono social y que no accedan al mismo familias con ingresos superiores a los de un hogar vulnerable.

JUNTS PROPONE LIGAR EL BONO AL INGRESO MÍNIMO VITAL

En el turno de Junts, Josep Maria Cruset ha señalado que el desconocimiento por parte de los posibles beneficiarios, así como las dificultades burocráticas para acceder a esta ayuda "son dos de las causas principales de la baja utilización" del bono social. Por este motivo, ha propuesto que esta ayuda se automatice y se conceda directamente a las personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital.

También ha planteado que para la concesión del bono energético se tenga en cuenta el coste de vida del sitio donde la familia y que no haya que acceder a esta ayuda mediante una de las comercializadoras ya previstas. "No tiene ninguna razón de ser en un mercado energético totalmente liberalizado que se pueda acceder o no al bono social energético", ha argumentado.

Por parte de EH Bildu, Oskar Matute se ha mostrado de acuerdo en que se simplifique el acceso al bono y se reduzca su burocracia, teniendo en cuenta que sólo dos de cada diez personas que podrían optar al bono social eléctrico o al bono térmico optan al mismo. También ha criticado que mientras esto sucede, hay familias numerosas "en una situación de holgura económica, que pertenecen a rentas medias y altas, que lo están cobrando y además de manera automática".

El diputado de Sumar Eloi Badia también ha avanzado el aval de su grupo parlamentario a la proposición no de ley, pues entiende que hay que ampliar la cobertura del bono social y dejar atrás la temporalidad de las medidas que se han planteado hasta ahora y avanzar en su automatización.

Jordi Salvador, de Esquerra Republicano, ha avanzado el apoyo de su grupo a la iniciativa, aunque la ha calificado de "insuficiente" porque en la actualidad la luz, el gas y la calefacción "se han convertido en un privilegio" por culpa de los "oligopolios eléctricos" y la propuesta no hace hincapié en ello.

EL PSOE DICE QUE ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO Y PP Y VOX CRITICAN AL PNV

Por parte del PSOE, Amador Marqués Atés ha comenzado su intervención recordando que fue el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien creó el bono social eléctrico en 2009. Sobre la propuesta del PNV, ha comentado que aunque sea cierto que de momento sólo llega a 1,6 millones de hogares, el Gobierno "está trabajando" en una estrategia nacional contra la pobreza energética que incluye una reforma de la ayuda para que su acceso sea "más fácil y justo".

En el turno de Vox Juan José Aizcorbe ha criticado que la propuesta original del PNV pretende "excluir a muchas familias numerosas del acceso automático al bono social, penalizando el mero hecho de tener hijos". "El PNV da a entender sutilmente que la maternidad y la paternidad son cargas que deben justificarse económicamente", ha denunciado el diputado.

Aizcorbe ha explicado que la enmienda que ha presentado Vox a la propuesta tiene por objeto aumentar progresivamente y gradualmente la cantidad de la ayuda en función del número de hijos. "El sacrificio de quienes soportarán el futuro de los españoles debe ser reconocido y no penalizado", ha apostillado.

Por último, la diputada del PP Beatriz Álvarez Fanjul se ha mostrado muy crítica con el PNV en su intervención y ha reprochado que presente esta iniciativa: "El principal partido que está sustentando a este Gobierno reconoce con esta proposición no de ley el fracaso de las políticas de este Gobierno", ha dicho al comienzo de su intervención.

En esta línea, Fanjul ha criticado que la sociedad es "cada vez más pobre" y "con menos poder adquisitivo". La diputada ha aseverado que para revertir esta situación, el Ejecutivo "ha decidido subir los impuestos a los españoles hasta 97 veces" con la "complacencia" del PNV.

En esta línea, ha denunciado que a pesar de que el Ministerio de Hacienda recaudó 1.164 millones con el impuesto a las energéticas en el 2024, en la actualidad destina 465 millones en ayudas a los más vulnerables. "Ni siquiera la mitad de lo recaudado", ha dicho la diputada.