Soltec inicia su plan de reestructuración que culminará con DVC Partners como nuevo inversor mayoritario

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Soltec ha iniciado este jueves su reestructuración financiera dando comienzo a la ejecución de los pasos necesarios para la implementación de los planes de reorganización del negocio industrial y energético del grupo. Este proceso culminará con la ampliación de capital que asegura la entrada de DVC Partners como nuevo inversor mayoritario.

En un comunicado, el grupo murciano ha explicado que este hito supone "un paso determinante para reforzar la estabilidad financiera" de Soltec y garantizar "la continuidad de su plan de negocio, al dotar a la compañía de una estructura de capital más sólida y una estructura operativa más eficiente, adaptada a sus necesidades de crecimiento y alineada con el nuevo plan estratégico".

En este contexto, DVC Partners aportará 30 millones de euros en forma de capital y facilitará igualmente un préstamo de 15 millones de euros adicionales. La compañía llevará a cabo una operación societaria de reducción y ampliación de capital --la denominada operación acordeón-- destinada a recapitalizar la empresa y reequilibrar su estructura patrimonial, que dará lugar a la emisión de 365.546.868 nuevas acciones, con las que el fondo pasa a ser el socio mayoritario con el 80% del capital social de Soltec.

Por su parte, las entidades financieras han concedido a la compañía una nueva línea de avales por 12 millones de euros y han ampliado la línea existente en 23 millones, dotando a Soltec con 35 millones de euros en avales.

Junto con este refuerzo financiero, el nuevo calendario de pagos a largo plazo y la reducción de la deuda total, tanto bancaria como comercial, --ha pasado de los 386 millones de euros a los 231--, con ello la compañía consigue la estructura financiera necesaria para desarrollar su plan de negocio.

"Soltec completará así el proceso de reestructuración que marca un punto de inflexión tras meses de trabajo conjunto con entidades financieras, proveedores y accionistas", ha indicado en la nota de prensa, por lo que "garantizará su sostenibilidad a largo plazo y recuperará la normalidad operativa necesaria para competir en un mercado global en expansión".