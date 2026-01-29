TotalEnergies reanuda su proyecto milmillonario de gas licuado en Mozambique tras casi cinco años de parón

Archivo - Logo de TotalEnergies en una gasolinera en la capital de Alemania, Berlín. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La energética francesa TotalEnergies ha reanudado formalmente la construcción de su proyecto de gas natural licuado en Mozambique por 20.000 millones de dólares (16.766 millones de euros) tras casi cinco años de retrasos a causa de la insurgencia islámica en la zona.

El reinicio de las actividades en tierra y mar se produce tras la decisión tomada el 7 de noviembre por la 'joint venture' Mozambique LNG de levantar la "fuerza mayor" declarada en 2021. Actualmente, hay movilizados 4.000 trabajadores, con vistas a crear hasta 7.000 de manera directa. La planta se encuentra avanzada en un grado de un 40%.

Durante la reunión entre el presidente y consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, y el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, el Gobierno confirmó su colaboración con Mozambique LNG para apoyar el proyecto. En concreto, confirmó todas las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y la cooperación con Ruanda.

La planta tendrá una capacidad anual de 13,1 millones de toneladas y tiene previsto iniciar las exportaciones en 2029. La nación africana espera recaudar 35.000 millones de dólares (29.340 millones de euros) en ingresos a lo largo de su vida útil, según ha afirmado Chapo en un discurso recogido por 'Bloomberg'.

"Este proyecto emblemático posicionará a Mozambique como un importante exportador de GNL. Con su fuerte presencia local, también aportará beneficios económicos duraderos al pueblo mozambiqueño", ha indicado Pouyanné en un comunicado emitido por la multinacional.

"La reanudación del proyecto representa un hito importante para la economía nacional y reafirma la confianza de los socios internacionales en el potencial energético, institucional y humano de Mozambique", ha sostenido, por su parte, Chapo.

Mozambique LNG está participada por TotalEnergies EP Mozambique Area 1 (26,5% del capital social), Mitsui E&P Mozambique Area 1 (20%), ENH Rovuma Área Um (15%), ONGC Videsh Rovuma (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique (10%), BPRL Ventures Mozambique (10%) y PTTEP Mozambique Area 1 (8,5%).