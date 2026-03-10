Trump estudia "opciones adicionales" para contener la escalada en el precio de los combustibles por Irán

Gasolinera en Alemania. - Sebastian Kahnert/dpa

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando "opciones adicionales" para contener la escalada de los precios de los combustibles provocada por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"El presidente y su equipo están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz", ha afirmado este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Leavitt ha asegurado que el mandatario ya contaba con que el régimen de los ayatolás podría tomar medidas para perturbar el mercado de los hidrocarburos, por lo que su Administración ya había trazado planes a este respecto "desde mucho antes" de que se produjesen las "interrupciones temporales" en el suministro.

"Los estadounidenses deben tener la seguridad de que el reciente aumento en los precios del petróleo y la gasolina es temporal, y que esta operación [contra Irán] resultará en precios más bajos a largo plazo", ha manifestado.

Asimismo, la portavoz ha indicado durante su comparecncia que Trump "no descarta opciones" en el conflicto de otra naturaleza, como sería, en su caso, el despliegue de tropas sobre el terreno.