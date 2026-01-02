Iberdrola lanza la celebración de su 125 cumpleaños con el último anuncio televisivo de 2025

Archivo - Sede de la Torre Iberdrola - IBERDROLA - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha aprovechado el último anuncio televisivo en la Nochevieja de 2025 para lanzar la celebración en este 2026 de los 125 años de existencia de la compañía en España.

El conocido como minuto de oro previo a las tradicionales campanadas en los que los millones de españoles se sientan ante el televisor para tomar las uvas suele ser una buena plataforma utilizada por los anunciantes para despedir el año.

En esta ocasión, fue la multinacional eléctrica la que quiso adelantar en ese momento su 125 cumpleaños. Los orígenes de la compañía en España se sitúan en el País Vasco, y en concreto en julio de 1901.

Iberdrola tiene previsto a mediados de este mes anunciar un amplio catálogo de acciones conmemorativas de esta efeméride que alcanzarán a toda la sociedad y se prolongarán a lo largo de todo el año por toda la geografía, indicaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

La mismas fuentes precisaron que la energética planificó a través de la agencia de medios que el anuncio televisivo fuese en la misma franja horaria tanto en las principales televisiones generalistas de ámbito nacional como autonómico, y en televisiones públicas y privadas. Según los institutos de medición ,el alcance potencial de audiencia fue del 92% de la población.