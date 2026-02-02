Iberdrola y Norges Bank aceleran su alianza en renovables y alcanzan los 1.500 MW de potencia instalada - IBERDROLA

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alianza estratégica en renovables entre Iberdrola y Norges Bank Investment Management han alcanzado los 1.500 megavatios (MW) de potencia instalada 'verde', tras la incorporación de 646 MW de solar fotovoltaica a la empresa conjunta, informó la compañía.

En concreto, esta nueva aportación incluye las plantas fotovoltaicas de Caparacena (330 MW) y Ciudad Rodrigo (316 MW), situadas en Granada y Salamanca.

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán indicó que, al igual que en anteriores incorporaciones, mantendrá una participación mayoritaria del 51% en estos activos.

Con estas aportaciones, las empresas siguen reforzando su sociedad de coinversión de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal y una cartera renovable de 2.500 MW.

Asimismo, se espera que en un futuro próximo se aporten a la empresa conjunta, creada en 2023 para acelerar la electrificación, activos que se encuentran actualmente en fase avanzada de construcción, centrándose inicialmente en la Península Ibérica, pero con potencial de expansión a otras zonas geográficas.

Caparacena y Ciudad Rodrigo ya producen energía limpia para abastecer a más de 800.000 personas al año en las regiones de Granada y Salamanca, y contribuyen a evitar la emisión de 85.000 toneladas de CO2.

Norges Bank Investment Management, que gestiona el fondo soberano de Noruega, es el mayor accionista individual en los mercados bursátiles mundiales, con casi el 1,4% de las acciones de las empresas que cotizan en Bolsa y participaciones en más de 8.000 empresas de todo el mundo.

De hecho, es uno de los principales accionistas de Iberdrola desde hace más de siete años, con una participación cercana al 3%, y se asociado con la eléctrica española para realizar su primera inversión directa en activos renovables en España. Juntos, refuerzan una alianza estratégica a largo plazo que podría expandirse a nuevas oportunidades renovables en otros mercados.