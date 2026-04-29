Iberdrola refuerza su alianza con el fondo GIC en Brasil mediante un tercer acuerdo de redes eléctricas

Redes eléctricas - IBERDROLA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha reforzado, a través de su filial Neoenergia, su alianza estratégica en el negocio de redes de transporte de electricidad en Brasil con GIC, el fondo soberano de Singapur, mediante un tercer acuerdo de activos, que alcanza así ya a 16 proyectos en 12 estados, informó la compañía.

En concreto, el acuerdo firmado contempla la entrada de GIC como socio en un conjunto de siete proyectos en los estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia y Rio Grande do Norte por un importe aproximado de 2.418 millones de reales brasileños (unos 412 millones de euros).

Se trata de la tercera transacción cerrada en el marco de la alianza entre Neoenergia y GIC, que dio lugar en 2023 a la creación de Neoenergia Transmissão, sociedad conjunta centrada en el negocio de infraestructuras de redes de transporte.

Tras el cierre de la operación, Neoenergia Transmissão se sitúa ya entre las cinco mayores compañías de transporte de electricidad en el país, con un total de 16 proyectos en 12 estados que suman aproximadamente 6.710 kilómetros de líneas y un valor de activos regulados (CAV) de unos 25.000 millones de reales brasileños (unos 4.600 millones de euros).

La filial brasileña de Iberdrola cuenta adicionalmente con otros 1.000 kilómetros de líneas en el país que sumados a los incluidos en esta transacción alcanzan un casi los 8.000 km de redes de transporte.

El cierre de la transacción queda condicionado al cumplimiento de las autorizaciones regulatorias habituales, entre ellas las del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel).

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán señaló que la firma ratifica "su apuesta por Brasil, tras haber adquirido recientemente por 5.826 millones de reales (unos 1.000 millones de euros) las acciones de Neoenergia que no controlaba, y está en línea con su estrategia de invertir en redes eléctricas reguladas en mercados con marcos estables y predecibles".

BRASIL, PAÍS ESTRATÉGICO.

Con cerca de 120.000 millones de reales (unos 20.500 millones de euros) en activos y una población servida de más de 45 millones de personas en el país, Iberdrola es el primer grupo de Brasil en distribución de electricidad.

En concreto, opera y distribuye en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul, además de en Brasilia.

El compromiso del grupo con el país se ha sustanciado en unas inversiones de 30.000 millones de reales brasileños (más de 5.000 millones de euros) en el último año, lo que la convierte en el mayor inversor del sector eléctrico en Brasil.

Incluyendo sus activos de generación, transporte y distribución eléctrica, Iberdrola está presente, a través de su filial Neoenergia, en 18 estados brasileños y el Distrito Federal y cuenta con más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte, además de con 3.600 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.