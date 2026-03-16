El 55% de los españoles se opone a que la banca financie la industria armamentística, según Triodos Bank

Archivo - FILED - 19 November 2025, Bavaria, Munich: A Leopard 2A8 can be seen during the roll-out on the tank test track of the armaments company KNDS. The Franco-German armaments group KNDS has received 350 orders from five countries for the latest vers - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 55% de la población española se muestra en contra de que las entidades financieras destinen recursos a la financiación de empresas armamentísticas, según el II Estudio sobre conductas sostenibles de la población española elaborado por Triodos Bank, que también apunta a que más del 70% de los ciudadanos cambiaría de banco o se plantearía hacerlo si supiera que su dinero se dirige a sectores controvertidos.

El informe señala que la industria armamentística se encuentra entre las actividades que generan mayor rechazo social, en un contexto internacional marcado por el aumento de tensiones geopolíticas y conflictos armados.

En España, el debate sobre la defensa, el papel de las bases militares y la financiación del sector ha vuelto a cobrar protagonismo, lo que ha reavivado la discusión sobre la implicación de instituciones públicas y privadas.

Según los datos del estudio, los sectores que suscitan mayor rechazo entre la ciudadanía son las apuestas y los juegos de azar, mencionados por el 72% de los encuestados, seguidos por la industria sexual (64%) y la industria armamentística (55%).

A mayor distancia se sitúan la moda rápida, señalada por el 25,2%, y los combustibles fósiles, con un 23,9%. El informe también pone de manifiesto un déficit de información entre los clientes sobre el destino de su dinero.

Aunque el 77,5% de los encuestados afirma conocer cómo funciona un banco, solo el 23,2% asegura saber en qué proyectos, empresas u organizaciones invierte su entidad financiera.

Entre quienes desconocen este aspecto, el 55,2% afirma que le gustaría disponer de esa información, lo que, según el estudio, evidencia una creciente demanda de transparencia en los criterios de inversión y en el impacto social y ambiental de las actividades financiadas por la banca.

Por territorios, Cataluña (49,6%), Baleares (47,5%) y Castilla y León (44%) destacan como las comunidades autónomas con mayor predisposición a abandonar su entidad bancaria si se confirmara que financia sectores controvertidos como el armamentístico.

Ante estos resultados, Triodos Bank defiende la necesidad de reforzar la transparencia en el sistema financiero y apuesta por un modelo bancario que permita a los ciudadanos conocer el destino de su dinero.

La entidad señala que aplica criterios de exclusión para evitar financiar actividades vinculadas con la industria armamentística, el juego, la pornografía, el tabaco, los transgénicos o la energía nuclear, entre otros sectores que considera perjudiciales para la sociedad o el medioambiente.