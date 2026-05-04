Los accionistas de UniCredit respaldan la ampliación de capital para la OPA sobre Commerzbank

Edificio de UniCredit - UNICREDIT

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas ha resuelto en su reunión extraordinaria de este lunes otorgar al consejo de administración de la entidad la facultad de aprobar una ampliación de capital por un máximo de 470 millones de acciones ordinarias para financiar la oferta de adquisición de Commerzbank por parte de la entidad italiana.

Tras recibir la autorización de los accionistas, el consejo de administración de UniCredit tendrá ahora la facultad de establecer el importe del aumento de capital, así como el precio de emisión de las nuevas acciones ordinarias y el resto de términos y condiciones del aumento de capital delegado, dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable.

UniCredit tiene previsto presentar este martes, coincidiendo con la publicación de sus cuentas del primer trimestre, su oferta sobre Commerzbank, según indicó la semana pasada, el CEO del banco italiano, Andrea Orcel, en declaraciones al 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

"Prevemos un plazo de aceptación de cuatro semanas, que podría prorrogarse dos semanas más si fuera necesario realizar ajustes", comentaba Orcel, para quien el proceso "es imparable" y, una vez que se conozca el resultado de la oferta, la entidad transalpina estudiará cómo proceder.

El pasado 16 de marzo, UniCredit anunció su intención de lanzar una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, que valora en unos 35.000 millones de euros al segundo mayor banco comercial de Alemania, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque la italiana no prevé llegar a controlar la entidad germana.

Entonces, la entidad transalpina apuntaba que la propuesta equivaldrá a 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que implicaría un precio de 31,82 euros por título en función del precio de cierre de las acciones de UniCredit la semana pasada, cuando las acciones de Commerzbank cotizaban a 35,21 euros.