AEFI firma un acuerdo con Alth Loan Services para impulsar el acompañamiento legal a 'fintech' e 'insurtech'

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de 'Fintech' e 'Insurtech' (AEFI) ha formalizado un acuerdo de colaboración con Alth Loan Services mediante el cual la compañía se incorpora como nuevo partner jurídico de la asociación para reforzar el acompañamiento legal especializado a las compañías del ecosistema 'fintech' e 'insurtech'.

De esta manera, la AEFI cuenta ya con cerca de una veintena de partners, entre los que se encuentran entidades del ámbito financiero, asegurados y académico, según informó la asociación en un comunicado.

A través de esta colaboración, Alth Loan Services y la AEFI explorarán vías de cooperación orientadas a poner en común conocimiento y experiencia jurídica al servicio de las compañías asociadas, con el fin de favorecer un mejor entendimiento del entorno regulatorio y de los desafíos legales que afronta el sector.

Este acuerdo se enmarca en la apuesta de la asociación por integrar dentro de su ecosistema a actores que aporten valor añadido a sus asociados también desde una perspectiva jurídica y regulatoria.

Alth Loan Services es una firma especializada en asesoramiento jurídico en el ámbito financiero, con foco en 'non-perfoming loans' (NPL) y defensa jurídica de las principales entidades financieras.

El presidente de la AEFI, Arturo Mac Dowell, señala que "la incorporación de un partner jurídico como Alth Loan Services refuerza nuestra capacidad para acompañar a las empresas del ecosistema en un momento en el que el componente regulatorio resulta cada vez más relevante; contar con asesoramiento especializado no solo aporta seguridad, sino que permite a las compañías anticiparse y tomar decisiones estratégicas con mayor solidez".