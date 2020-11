Andbank, elegida mejor entidad de banca privada de Andorra por 'The Banker' y 'PWM'

El grupo financiero asegura que el premio "confirma la sólida trayectoria de la entidad"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andbank ha sido elegida como mejor entidad de banca privada de Andorra por las revistas 'The Banker' y 'PWM' (Professional Wealth Management) del grupo The Financial Times.

Así lo ha dado a conocer la entidad bancaria andorrana mediante un comunicado, en el que afirma que "han reconocido con este galardón los 90 años de experiencia en banca privada", su experiencia en gestión de patrimonios, así como la capacidad de resiliencia de la entidad en la situación actual de los mercados y su enfoque hacia los clientes.

La entidad ha señalado que estos premios, que se otorgan anualmente a los mejores bancos privados de cada país, son los "más codiciados de los reconocimientos internacionales" donde la selección se hace de manera muy precisa por un comité de jueces de alto nivel.

El grupo financiero entiende que "la distinción confirma la sólida trayectoria de la entidad", que ha logrado una de las ratios de liquidez y solvencia más elevadas, situando la TIER1 en un 15,62% consolidado y un 26,3% en Andorra.

La ratio de liquidez LCR se sitúa en un 267,33%, "muy por encima del coeficiente de cobertura de liquidez mínimo del 100%", al cierre del 2019, ha destacado Andbank.

"La creación de valor para el cliente junto con la protección de su riqueza han sido los pilares en los cuales se ha basado la gestión patrimonial del grupo, y uno de los factores por los cuales ha recibido este reconocimiento", ha destacado el grupo bancario.

Para Andbank, el galardón también pone de manifiesto que la buena evolución del grupo "adquiere aún más valor" teniendo en cuenta la situación actual de los mercados, la inversión en crecimiento internacional y la apuesta por el desarrollo tecnológico.

LOS RESULTADOS

Andbank cerró 2019 con un beneficio neto de 28 millones de euros, lo que supone un 3,6% más respecto el 2018, que atribuye a su modelo de banca privada, que permitió cerrar el año pasado con un máximo de 23.842 millones de euros, con un crecimiento del 9,6% anual.

La entidad ha destacado que el pasado mes de abril, la agencia de calificación Fitch Ratings mantuvo el rating a largo plazo en BBB y el de corto plazo en F3, "destacando que Andbank es la entidad más bien posicionada teniendo en cuenta su ratio de morosidad baja (2,9%) y su alta provisión de reservas sobre préstamos dudosos (103%)".

VALORACIÓN DEL PREMIO

El consejero delegado de Andbank, Ricard Tubau, ha manifestado que este premio significa un importante reconocimiento al esfuerzo que todos sus colaboradores han hecho en estos últimos años.

"La excelencia en el servicio al cliente es el núcleo de nuestra propuesta y se requiere en distintas dimensiones: calidad y gama de servicios, talento y actitud empresarial de nuestros banqueros, que reflejan el comportamiento y la innovación de nuestros clientes. Es una mezcla de ingredientes que crea una gran receta", ha añadido Tubau, según recoge la nota de prensa.