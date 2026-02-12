Antonio Huertas gana 2,74 millones de euros en 2025 como presidente de Mapfre, un 10% menos

Archivo - El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, durante una junta general de accionistas de Mapfre, a 15 de marzo de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Antonio Huertas percibió una retribución total de 2,74 millones de euros por presidir el grupo Mapfre en 2025, lo que supone un descenso del 10,1% respecto a la remuneración total recibida en 2024, según consta en el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de Mapfre, remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta reducción se debe a la menor remuneración por sistemas de ahorro que es, a su vez, consecuencia de la implantación de un nuevo sistema de previsión. Así, en 2025, la aportación sería de 395.000 euros, frente a los 617.000 euros. Pero además, la consolidación de estos 395.000 euros se difiere en el tiempo, por lo que en 2025 el aporte efectivo fue de 21.000 euros.

En cambio, registró un aumento del 4,8% de la retribución en metálico, hasta los 2,27 millones de euros, y especialmente la remuneración en acciones gracias a la revalorización del 75% que Mapfre registró en Bolsa en 2025. De esta forma, obtuvo 404.000 euros por este concepto, que compara con los 242.000 euros que registró en 2024.

La remuneración fija de Huertas supone el 51% y la variable, el 49%, cumpliendo con la premisa de que la parte variable no exceda a la fija, una práctica establecida en la política de remuneración de los consejeros de Mapfre.

Por su parte, el consejo de administración de la aseguradora percibió una retribución total de 18,4 millones en 2025, un 58,8% más que la remuneración percibida en 2024 como consecuencia de los cambios que tuvieron lugar en su composición.

En concreto, Fernando Mata, que dejó de ser director financiero en abril de 2025, percibió 6,57 millones de euros en 2025, de los cuales cerca de cinco millones correspondían a sus derechos consolidados por sistemas de ahorro y previsión.

Además, se incorporó al consejo el nuevo director financiero, José Luis Jiménez, con una retribución de 1,32 millones de euros.

En cuanto al resto de consejeros ejecutivos, registraron un aumento medio de sus retribuciones en 2025 gracias, en buena parte, a la revalorización de las acciones de Mapfre.

Así, el vicepresidente del grupo, José Manuel Inchausti, percibió en 2025 una retribución total de 1,75 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, cuando fue de 1,59 millones; mientras que el consejero delegado de la unidad de Seguros Internacionales, Eduardo Pérez de Lema, percibió un total de 1,30 millones, un 10,91% más. Por último, la CEO de Mapfre Iberia, Elena Sanz, percibió 1,25 millones de euros más, con un aumento del 10,2%.

Por último, el informe de remuneraciones de Mapfre recoge que la retribución media de la plantilla fue de 57.000 euros en 2025, un 5,56% más que en 2024.