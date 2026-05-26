Arquia Banca lanza un préstamo para financiar hasta 25.000 euros de la Renta con una TAE desde el 7,19%

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Arquia Banca ha lanzado este martes un nuevo préstamo destinado a facilitar a sus clientes el pago del resultado de la declaración de la renta (IRPF), con opciones de financiación flexible a 6 o 12 meses con una tasa anual equivalente (TAE) desde el 7,19%, según las necesidades del clientes.

En cuanto al importe máximo, el nuevo 'Préstamo Renta' permite financiar hasta un máximo de 25.000 euros. Además, no requiere de intervención notarial.

Así, el nuevo producto podrá dotar al usuario de hasta el 100% del importe a pagar del IRPF y no contempla comisión por cancelación anticipada.

No obstante, la solución conlleva una serie de costes, aunque dependiendo de los plazos. Para la financiación a seis meses, el tipo de interés nominal (TIN) será del 0%, con una TAE del 7,19% y una comisión de apertura del 2%.

En el caso de que se opte por un plazo de 12 meses, el TIN será igualmente del 0%, pero la TAE se elevará hasta el 7,88% y la comisión de apertura al 4%.

"Queremos acompañar a nuestros clientes profesionales y particulares durante la campaña de la renta, con un producto flexible --eligiendo una financiación a 6 o 12 meses--, que responde a las necesidades de distintos tipos de perfiles, con la posibilidad de financiar hasta el 100% del importe a pagar del IRPF", ha defendido la directora de negocio y comunicación de Arquia Banca, Àgata Viloca.