La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros nombra a Gerry Cross como nuevo secretario general

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en inglés) ha anunciado el nombramiento de Gerry Cross, director de Mercados de Capitales del Banco de Irlanda, como nuevo secretario general, quien comenzará a ejercer el cargo a partir del 15 de junio de 2026.

Cross será el encargado de dirigir la Secretaría de la IAIS y apoyar al comité ejecutivo para avanzar en las prioridades estratégicas y en el plan de trabajo de la asociación, que tiene como objetivo garantizar una supervisión eficaz y coherente a nivel mundial del sector asegurador.

El nuevo secretario general ostenta hasta la fecha el cargo de director de Mercados de Capitales y Fondos en el Banco de Irlanda, donde ha estado al frente de un equipo directivo de 220 personas. Además, ha ocupado la responsabilidad de director de Política y Riesgo de Regulación Financiera.

Asimismo, Cross cuenta con una dilatada experiencia en organizaciones internacionales, formando parte del consejo de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), del consejo de Supervisores de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y como suplente en el consejo de Supervisores de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA).

En el cargo sucederá a Jonathan Dixon, quien ha ejercido como secretario general desde 2017, y que permanecerá en la IAIS como Asesor Especial de Gerry hasta agosto de 2026 para garantizar una transición sin contratiempos.

"Gerry Cross ha ejercido como regulador financiero durante muchos años y ha desempeñado diversas funciones dentro del sector financiero a lo largo de su trayectoria profesional. Cuenta con una sólida trayectoria de liderazgo, capacidad para abordar problemas complejos y un gran espíritu de colaboración", ha expresado el presidente del comité ejecutivo de la IAIS, Toshiyuki Miyoshi.