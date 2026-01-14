Baghdadi Capital y CCR Partners abren sede en Singapur con 100 millones para impulsar su expansión en Asia

Archivo - Baghdadi Capital y CCR Partners abren nueva división de HBC en Asia - BAGHDADI CAPITAL - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baghdadi Capital, el 'family office' fundado por el empresario español Baihas Baghdadi, y CCR Partners han inaugurado una sede en Singapur y han ampliado su negocio de 'working capital' en Asia, con una inversión inicial estimada de unos 100 millones de euros, según han informado este miércoles ambas compañías en un comunicado.

En concreto, han anunciado la apertura de Higher Bridge Capital APAC (Asia-Pacífico), una nueva entidad perteneciente a la línea internacional de negocio Higher Bridge Capital, creada por el 'family office' en Nueva York con el objetivo de proveer servicios de financiación especializada a compañías que operan en los mercados globales.

Tras su sólido desempeño a escala global, Baghdadi Capital expande su negocio a nuevos mercados y diversifica su actividad con una sede en Singapur, una de las principales plazas financieras de Asia y un centro clave para el comercio internacional.

Esta apertura se enmarca en la estrategia de crecimiento internacional del grupo, que recientemente ha incorporado inversiones estratégicas en American Capital Financial Group (ACF), con sede en Miami, y en Teybridge Capital Europe, con actividad en Irlanda y el Reino Unido.

HBC APAC nace con el propósito de fortalecer los flujos de financiación de 'working capital' a lo largo de los principales corredores comerciales entre Asia, Europa, Estados Unidos y Oriente Próximo, aportando mayor agilidad, acceso a capital y calidad de servicio a los procesos financieros.

Durante su primer año, prevé alcanzar alrededor de 100 millones de euros en activos bajo gestión, con la meta de superar los 500 millones en un horizonte de tres a cinco años.

La nueva división se centrará en empresas de tamaño medio con actividad internacional, especialmente aquellas que suministran a grandes corporaciones de los sectores logístico, industrial y farmacéutico.

Su modelo operativo combinará la generación y estructuración de operaciones en el corredor Asia-Pacífico con la operativa y el 'servicing' del grupo, asegurando estándares homogéneos de riesgo y cumplimiento en todas las geografías.

Con esta nueva división de Higher Bridge Capital, Baghdadi Capital refuerza su estructura global de financiación y continúa posicionándose como un referente internacional en finanzas corporativas y asesoría.