El banco canadiense TD Bank gana 2.023 millones de euros en su tercer trimestre fiscal frente a pérdidas

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El banco Toronto-Dominion Bank (TD Bank) obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.248 millones de dólares canadienses (2.023 millones de euros) durante su tercer trimestre fiscal, finalizado el 31 de julio, frente a las pérdidas de 250 millones de dólares canadienses (155,7 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos totales ascendieron a 15.297 millones de dólares canadienses (9.527 millones de euros), un 7,9% más. De esta cantidad, 8.526 millones (5.310 millones de euros) se achacaron a intereses netos, un 12,5% más, y 6.771 millones (4.217 millones de euros) tuvieron otra procedencia, un 2,6% más.

La entidad ha indicado que provisionó 971 millones de dólares canadienses (604,8 millones de euros) para hacer frente a posibles impagos, un 9,4% menos, al tiempo que incurrió en unos gastos combinados por actividad y seguros de 10.085 millones de dólares canadienses (6.281 millones de euros), un 20,5% menos.

En el acumulado de los primeros nueve meses, TD Bank registró unas ganancias de 16.884 millones de dólares canadienses (10.516 millones de euros) y una cifra de negocio de 52.283 millones de dólares canadienses (32.563 millones de euros).

Los beneficios se triplicaron (246,4%), mayormente, por la venta en febrero del 10,1% de las acciones que TD Bank poseía en la firma de corretaje Charles Schwab, cuyo venta brindó 21.000 millones de dólares canadienses (13.079 millones de euros) y arrojó un saldo neto de 8.600 millones de dólares canadienses (5.356 millones de euros) sobre las cuentas del segundo trimestre.

"Nuestros equipos han vuelto a obtener unos excelentes resultados trimestrales, impulsados por la sólida actividad de los clientes y una ejecución disciplinada, lo que pone de relieve la fortaleza de nuestro modelo de negocio diversificado", ha afirmado el presidente y consejero delegado de TD Bank, Raymond Chun.