El Banco de España comunica a Ibercaja los requisitos mínimos de su 'colchón anticrisis'

Archivo - Oficina de Ibercaja - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha comunicado formalmente a Ibercaja los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) determinados por la Junta Única de Resolución (JUR).

Los requisitos MREL son el 'colchón anticrisis' que tienen que mantener los bancos y que se usaría en caso de problemas para evitar que en la resolución de un banco haya que usar fondos públicos, de forma que las pérdidas sean absorbidas por acreedores y accionistas.

En concreto, Ibercaja debe alcanzar, a nivel consolidado y en todo momento, un volumen mínimo de fondos propios y pasivos admisibles del 18,47% de exposición total al riesgo, porcentaje que se sitúa en el 21,47% incluyendo el requisito combinado actual de colchones de capital, ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad ha explicado que el requisito combinado de colchones de capital aumentará un 0,5% a partir del 1 de octubre del próximo año para recoger el colchón para las exposiciones crediticias en España. En cualquier caso, Ibercaja ha asegurado que dispone de "margen suficiente" para absorber el incremento del umbral exigido.

Asimismo, a nivel consolidado, Ibercaja debe cumplir un requirimiento MREL del 5,21% de exposición a la ratio de apalancamiento.

La entidad ha informado a la CNMV de que, a cierre de septiembre, se situaba por encima de los umbrales exigidos y de que estos requerimientos se encuentran "alineados" con su plan de financiación.

Concretamente, Ibercaja Banco presentaba a 30 de septiembre un porcentaje de fondos propios y pasivos admisibles en términos de exposición total al riesgo del 24,78%, frente al 21,47% exigido, y del 9,77% en el caso de exposición a la ratio de apalancamiento, por encima del 5,21% demandado por la JUR.