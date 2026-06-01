Banco de España dice que la supresión de la deducción por vivienda en 2011 redujo el importe de las hipotecas

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha indicado este lunes que la eliminación temporal de la deducción por inversión en vivienda habitual en 2011 provocó una reducción del importe de las nuevas hipotecas, una mejora en los indicadores de deuda de los hogares y una caída de la probabilidad futura de impago, sin efectos relevantes sobre los tipos de interés ni los precios de la vivienda.

El estudio, publicado este lunes en la Revista de Estabilidad Financiera de la institución, examina el cambio normativo introducido por la Ley 39/2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que rompió con la universalidad de la deducción por vivienda habitual al introducir un criterio de renta que, de hecho, eliminó la deducción para hogares con ingresos superiores a los 24.000 euros en el territorio común --que excluye al País Vasco y a Navarra--.

Posteriormente, en 2012 este cambio fue revertido por el Gobierno de Mariano Rajoy, que recuperó la deducción por compra de vivienda con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011, eliminando los límites de renta del Ejecutivo anterior, aunque finalmente la deducción por inversión en vivienda habitual se suprimió con efectos a partir del 1 de enero de 2013.

La limitación temporal de esta deducción en 2011 es lo que analiza ahora el Banco de España, que subraya que esta combinación de cambios normativos convirtió el episodio en un "experimento natural" para estudiar el efecto de variaciones exógenas en la capacidad de endeudamiento de los hogares.

El análisis, que se basa en microdatos de la Central de Información de Riesgos (CIRBE), recoge información mensual de los préstamos concedidos por entidades financieras en España en un periodo de estudio que va de julio de 2010 a junio de 2011, comparando territorios afectados por la reforma con aquellos que no lo estuvieron, principalmente País Vasco y Navarra, que cuentan con régimen fiscal propio.

Según el informe, la eliminación temporal de la deducción tuvo un efecto inmediato sobre el comportamiento de los hogares. En concreto, redujo la renta esperada disponible actual de las familias que adquirían o reformaban su vivienda habitual.

Así, la investigación adelanta que es razonable esperar que la medida hubiera tenido un efecto renta negativo que hubiese provocado, a corto plazo, un impacto directo también negativo sobre el tamaño del nuevo préstamo hipotecario, lo que, a su vez, habría impactado directamente sobre la ratio entre el importe del préstamo y la renta del prestatario (loan-to-income, LTI) y la ratio entre el importe del préstamo y el valor del inmueble (loan-to-value, LTV)14.

En este contexto, los resultados muestran que, en las zonas afectadas, el importe medio de las nuevas hipotecas se redujo en torno a un 6%, mientras que el valor de tasación de las viviendas permaneció estable. "El valor de tasación de la vivienda no experimentó cambios significativos", acredita el análisis, que apunta que el ajuste se produjo exclusivamente a través del crédito.

MENOS ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES

En consecuencia, el estudio observa una disminución del apalancamiento inicial de los hogares. En particular, la ratio préstamo-valor (LTV, por sus siglas en inglés) cayó en torno a 3,3 puntos porcentuales, mientras que la proporción préstamo-renta (LTI) lo hizo en 24 puntos básicos. El tipo de interés, sin embargo, no mostró variaciones relevantes.

En cuanto al riesgo crediticio, el Banco de España destaca una mejora en la calidad de las carteras hipotecarias. La probabilidad futura de impago se redujo en aproximadamente en 0,8 puntos porcentuales, una evolución que el informe atribuye a la menor carga financiera inicial de los prestatarios. "La mejora en los indicadores de solvencia responde únicamente a una menor carga financiera en origen", subrayan los expertos del Banco de España.

RELACIÓN ENTRE APALANCAMIENTO Y RIESGO DE IMPAGO

Asimismo, el informe atestigua que la reacción del crédito fue más intensa en los hogares con mayores limitaciones de acceso a la financiación, lo que sugiere que el impacto de la política fue heterogéneo. Para los hogares menos restringidos, el 'shock' fiscal no generó efectos significativos sobre el importe del préstamo.

Por otro lado, el Banco de España ha utilizado este episodio para analizar la relación entre apalancamiento y riesgo de impago. Así, los resultados indican que mayores niveles de LTV y LTI incrementan significativamente la probabilidad de incumplimiento, reforzando la idea de que el endeudamiento inicial es un factor clave en la estabilidad financiera de los hogares.

No obstante, el regulador advierte de que los resultados deben interpretarse con cautela y en el contexto de otros estudios, ya que el análisis se basa en una ventana temporal concreta y en una aproximación indirecta a la renta de los hogares.

De este modo, el banco central calcula que una disminución del LTV de 1 punto porcentual conlleva una caída de la probabilidad de incumplimiento de aproximadamente el 13%, mientras que una reducción de un punto básico en el LTI provoca un recorte del 2% en la tasa de impago respecto a su valor medio.

No obstante, la institución argumenta que los resultados deben interpretarse con "cautela", habida cuenta de la limitada relevancia del instrumento.