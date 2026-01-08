El Banco de España impone 20 multas por más de un millón de euros a accionistas de United Europhil

Archivo - Sede del Banco de España el día que ha publicado su informe anual, a 13 de mayo de 2021, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha impuesto 20 sanciones que suman un total de más de un millón de euros a varios accionistas de United Europhil, según los registros del supervisor.

Ya había multado con 144.000 euros a la empresas, a administradores y a otros dos accionistas por la comisión de una infracción grave consistente en no haber informado oportunamente al propio Banco de España de adquisiciones y cesiones de participaciones significativas en la entidad de pagos.

Ahora, se han impuesto sanciones a más accionistas. Por un lado, se ha multado, por la comisión de una infracción muy grave, a aquellos que han adquirido una participación significativa sin informar al Banco de España: Mario Trujillo (9.000 euros); Joseph Venezia (6.000 euros); Joseph Marius Tumbarello (6.000 euros); Khaled Ashraf Sark (6.000 euros); Munir Dauhajre (9.000 euros); Alejandro Farch Abdalah (6.000 euros); Fundación Tiscapa (12.000 euros); Ripon Managemnt (12.000 euros); Haier Group (12.000 euros); BridgeQDX (90.000 euros); Olive Partners (12.000 euros); Bit Global (12.000 euros); LatInvest 5 (48.000 euros); Gaelios Enterprise (48.000 euros) y Cereus Group (48.000 euros).

También se ha sancionado, por una infracción muy grave, a aquellos que han dejado de tener una participación significativa sin haberlo notificado al Banco de España: Delta Dx GP (12.000 euros); Delta Dx Limited (210.000 euros); Delta Dx Purchaser (210.000 euros); Money Transfer Acquisition (210.000 euros); y Delta Founder Partners (150.000 euros).

Todas las sanciones incluyen ya una reducción del 40% por pronto pago, contemplado en el artículo 85 de la Ley 39/2015. Todas son firmes en vía administrativa.