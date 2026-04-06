Banco de España inhabilita a otro miembro de la cúpula de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid

Archivo - Fachada del edificio del Banco de España situada en la confluencia del Paseo del Prado y la madrileña calle de Alcalá. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha ampliado su ronda de sanciones a la cúpula de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid con una nueva multa a otro de sus miembros, según se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, a finales de marzo, la institución decidió sancionar con un año de inhabilitación al subdirector general de la Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Luis Jesús García-Lomas Pousibet. Esta inhabilitación es para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo que ocupa en la entidad de crédito.

La sanción se remonta, no obstante, a junio de 2023, aunque no se haya hecho pública hasta ahora, y es firme en vía administrativa, aunque está recurrida judicialmente.

En términos generales, casi al igual que al resto de miembros sancionados, se le acusa de que Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid no contaba con una "adecuada estructura organizativa" con líneas de responsabilidad "bien definidas, transparentes y coherentes". Tampoco con un sistema de gobierno corporativo que favoreciera una "gestión sana y prudente" y que permitiera prevenir conflictos de intereses.

A diferencia del resto de sanciones, esta no lleva aparejada una multa económica. Aunque desde que se aplicó ya se ha cumplido, solamente es firme en vía administrativa, ya que está recurrida judicialmente.