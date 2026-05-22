Banco de España multa con 130.000 euros a la tasadora Arco Valoraciones y su cúpula

Archivo - Fachada del Banco de España, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Banco de España ha decidido multar con casi 130.000 euros a la tasadora inmobiliaria Arco Valoraciones, así como a cuatro miembros de su consejo de administración por haber cometido una infracción muy grave respecto a sus labores ordinarias.

En concreto, el supervisor ha decidido multarles por presentar deficiencias en su organización administrativa, técnica o en los procedimientos de control interno, resultando que a causa de tales deficiencias "no ha quedado asegurada la capacidad de la entidad para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario en el que opera, el cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, su independencia profesional de accionistas o clientes, o el control de las obligaciones de incompatibilidades a que están sujetos los profesionales a su servicio".

La sociedad ha recibido una multa de 96.000 euros, mientras que el consejero delegado, Antonio Segura Martínez, y el director general y consejero, Antonio Amat Reyeron, han sido sancionados con 12.000 euros cada uno. El presidente, Esteban Ferández Romero, y el consejero Carlos Jesús Fernández Martín han recibido cada uno una sanción de 4.800 euros. En todos los casos han recibido una reducción en la multa del 40%.

En los últimos años, la labor sancionadora de Banco de España ha tenido especial actividad con las tasadoras inmobiliarias. En la mayoría de los casos, el motivo de la sanción era el mismo porque el que se ha multado a Arco Valoraciones.