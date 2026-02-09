Banco de España y la Oficina Española de Patentes firman un convenio para el suministro de información

Archivo - Mujer trabajando en ordenador. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

MADRID 9 Feb.

El Banco de España y la Oficina Española de Patentes han firmado un convenio para facilitar a investigadores información sobre las solicitudes de patentes y modelos de utilidad registrados en dicha oficina.

La información será accesible a través del Laboratorio de Datos del Banco de España (BELab) y permitirá a todo tipo de investigadores ver los datos detallados sobre cualquier estudio económico en el ámbito de la innovación.

Este convenio, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, tendrá una duración de cuatro años renovables por el mismo período de tiempo.

Según el comunicado, el laboratorio tiene el objetivo de ser un entorno seguro y garantizar "la confidencialidad de la información" y combinar esta información con otras colecciones de datos disponibles.