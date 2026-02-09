Tubos Reunidos avanza pérdidas de al menos 71 millones en 2025 y abordará hoy el ERE con el comité de empresa

Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medida - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos prevé registrar pérdidas netas atribuidas de al menos 71,3 millones de euros en 2025, frente a las ganancias de 28,6 millones obtenidas el ejercicio anterior, según el avance de resultados no auditados correspondientes al segundo semestre remitido por la compañía, cuya dirección se reunirá este lunes con el comité de empresa para concretar, previsiblemente, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado a finales de enero.

En este contexto, la empresa ha señalado que aún debe incorporar en sus números 'rojos' provisionales el impacto del deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en Estados Unidos.

Además, la dirección de la compañía mantendrá hoy una reunión con la comisión negociadora creada para representar a los trabajadores de las plantas de Amurrio y Trápaga, con el objetivo de presentar y detallar las medidas del plan de viabilidad que repercutirán en cada centro.

Estas medidas buscan "la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, e incluyen la realización de un ERE, preferentemente a través de acuerdos de prejubilación y de salidas incentivadas, de forma que se produzca el menor impacto social posible", tal y como ha detallado Tubos Reunidos.

La empresa ha explicado que las citadas medidas se enmarcan en un contexto internacional de "gran complejidad" en el sector de fabricación del tubo de acero sin soldadura, castigado por las medidas en materia arancelaria adoptadas por la Administración Trump y por otros factores que han influido en la demanda, como la debilidad del precio del barril de petróleo, la depreciación del dólar o la fuerte competencia de los productores de países de bajo coste.

En particular, la eliminación de cuotas y exenciones en marzo de 2025, junto con el incremento del arancel hasta el 50% en junio, han tenido un "notable" impacto en los pedidos de Estados Unidos, principal mercado de exportación de la compañía, que en 2023 y 2024 representó casi la mitad de la facturación.

Para compensar esta situación, la empresa ha reforzado su actividad comercial en mercados como Canadá, Alemania, India y Oriente Próximo, afrontando retos como la introducción de nuevos aranceles en Canadá y la paralización o ralentización de proyectos a nivel global por la inestabilidad geopolítica y económica.

La combinación de estos factores provocó que la cifra de negocios consolidada de la compañía pasara de los 205,8 millones de euros registrados en el primer semestre --un 19% más que en el mismo periodo de 2024-- a 159,9 millones en el segundo semestre de 2025, hasta alcanzar un total anual de 365,7 millones de euros.

Por su parte, y pese a las medidas de contención de costes implementadas, el resultado bruto de explotación (Ebitda) consolidado del grupo se situó en 2025 en números rojos, con 22,8 millones de euros negativos, "que ha provocado una incapacidad de absorción de los costes de estructura, y por otros factores como la presión en precios y el impacto negativo en el margen del tipo de cambio del dólar".

Asimismo, Tubos Reunidos ha destacado que una de las prioridades de la gestión realizada a lo largo de 2025 fue la conservación de la liquidez de la compañía, a través de programas de control de costes y de una gestión eficaz del capital circulante, lo que ha permitido limitar en gran medida el consumo de caja en el ejercicio.

Con todo, la empresa tiene previsto publicar el informe financiero semestral correspondiente a los doce meses del ejercicio el próximo 31 de marzo.