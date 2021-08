Banco de España recomienda revisar los registros de entidades a la hora de contratar productos financieros

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Banco de España ha recomendado este martes visitar los registros oficiales a la hora de contratar determinados productos o servicios financieros ante la aparición de nuevas entidades y agentes que realizan ofertas en redes sociales y otros canales de comunicación.

Así lo ha expresado a través de su perfil en la red social Twitter y a través de su Portal del Cliente, donde ha recordado que para ofrecer determinados servicios al público, como la captación de depósitos o los servicios de pago, la normativa exige el registro previo en el Banco de España que, además, supervisa a las entidades registradas.

En cambio, ofrecer crédito "no es una actividad reservada" --salvo préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles residenciales--, por lo que pueden realizarla agentes no registrados en el supervisor "sin que ello sea ilegal".

Al respecto, no obstante, ha señalado que en este caso, estos agentes no habrían pasado "el filtro" que supone estar incluido en el registro correspondiente.

Entre los registros que se pueden consultar, Banco de España ha destacado el de entidades, donde se incluye a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, así como otras como entidades de pago, establecimientos financieros de crédito y entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas u oficinas de representación en España de entidades de crédito extranjeras.

Asimismo, también se puede consultar el registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios, nuevas figuras que también deben inscribirse en el registro del Banco de España, salvo que su ámbito de actuación esté restringido al territorio de una sola comunidad autónoma. En este caso, será este ente territorial el que se encargue de su registro.

Por último, el supervisor creará el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, y recuerda que los agentes que realicen este tipo de operaciones tienen un plazo de inscripción hasta el 29 de enero de 2022.

Sin embargo, ha afirmado que el que una empresa no aparezca en los registros "no significa que necesariamente lo que ofrezca sea irregular o tenga un riesgo oculto", al tiempo que el hecho de que sí aparezca no implica que no se deba estudiar y contrastar la información que ofrecen.