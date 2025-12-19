El Banco de Japón sube tipos en un cuarto de punto, hasta "alrededor del 0,75%", en máximos de 30 años

Archivo - 19 March 2024, Japan, Tokyo: A sign of the Bank of Japan (BOJ) pictured in front of its building in down-town Tokyo. Japan's central bank has raised its key interest rate for the first time in 17 years, ending a long-standing policy of negative - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido este viernes elevar el tipo de interés de referencia hasta "alrededor del 0,75%", lo que representa una subida de aproximadamente un cuarto de punto porcentual respecto del anterior 0,50% y el nivel más alto del precio del dinero en el país desde 1995.

Con su decisión de hoy, la entidad retoma la senda alcista de su política monetaria, después del último aumento anunciado el pasado mes de enero y de los implementados en marzo y julio de 2024, desmarcando al Banco de Japón de la tendencia hacia políticas monetarias menos restrictivas entre los principales bancos centrales del mundo.

De hecho, el Banco de Japón ha apuntado que, si se cumplen las perspectivas de la entidad y en función de la mejora de la actividad económica y los precios, "continuará elevando el tipo de interés de referencia y ajustará el grado de expansión monetaria".

"Dado que las tasas de interés reales se encuentran en niveles significativamente bajos (...) continuará elevando la tasa de interés y ajustando el grado de acomodación monetaria", ha anticipado.

En este sentido, ha defendido que los tipos de interés reales se mantendrán significativamente negativos tras el cambio en el tipo de interés de referencia y las condiciones financieras expansivas seguirán impulsando firmemente la actividad económica.

La decisión del Banco de Japón coincide con el anuncio por parte del Ministerio del Interior y Comunicaciones de que la tasa de inflación de referencia para el país nipón, que excluye el efecto de los alimentos frescos, se mantuvo estable en noviembre en el 3% interanual.

De su lado, la tasa general de inflación se moderó una décima en el penúltimo mes del año, hasta el 2,9%, mientras la tasa subyacente, que además de alimentos frescos excluye también el impacto de la energía, se situó en el 3%, frente al 3,1% de octubre.