Banco Santander coloca una emisión de 'CoCos' por importe de 1.500 millones de dólares

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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión ('CoCos'), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal total de 1.500 millones de dólares (unos 1.293 millones de euros).

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la colocación de la emisión se ha efectuado a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.

Los 'CoCos' se emitirán a la par y su remuneración, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y a la discrecionalidad del banco, ha quedado fijada en un 7,25% anual para los primeros 10 años, revisándose cada quinquenio a partir de entonces, aplicando un margen de 283,7 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años aplicable (5-year UST).

Una vez emitidas, las participaciones computarán como capital de nivel 1 adicional de Banco Santander y, aunque son perpetuas, podrán ser amortizadas en determinadas circunstancias y quedarían convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión si la entidad o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario.

La ratio CET1 del Santander a nivel consolidado se situó a cierre de marzo en el 14,4%.

El banco solicitará la admisión a negociación de las participaciones preferentes en la Bolsa de Nueva York.