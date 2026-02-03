Los bancos de la eurozona endurecieron de forma "inesperada" el acceso al crédito de las empresas, según BCE

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: One euro coins will fall onto an EU flag. The European Union's gross domestic product shrank 3.5 per cent in the first three months of the year, according to a first estimate from Eurostat, wh - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de la zona euro aumentaron "de manera inesperada" las restricciones para la concesión de préstamos o líneas de crédito a empresas durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que aliviaron levemente las condiciones para el acceso de los particulares a hipotecas para la adquisición de vivienda, según revela la última encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE).

La consulta del BCE, realizada entre mediados de diciembre de 2025 y mediados de enero de 2026 entre 153 entidades, revela un endurecimiento neto (7%) de los estándares crediticios de los bancos para préstamos o líneas de crédito a empresas, por encima de las expectativas del sector y el más intenso en un año.

Las entidades explicaron sus mayores reticencias ante la preocupación por las perspectivas de las empresas y la economía en general, así como la menor tolerancia al riesgo de los bancos. Asimismo, avanzaron para el primer trimestre de 2026 un nuevo endurecimiento neto "moderado" de los estándares crediticios para las empresas.

En el caso de los préstamos a particulares para la adquisición de vivienda, los bancos de la zona euro reportaron una ligera flexibilización neta de sus criterios (-2%), mientras que el acceso al crédito al consumo y otros préstamos a hogares se endureció aún más (6%).

En este sentido, el BCE señala que la flexibilización del acceso a hipotecas fue también "inesperado", mientras que el endurecimiento de los criterios para la concesión de crédito al consumo fue mayor del previsto.

"En el caso de los préstamos para vivienda, la competencia tuvo un impacto en la flexibilización de los criterios de concesión", señala el BCE, mientras que la menor tolerancia al riesgo de los bancos y la mayor percepción del riesgo fueron los principales impulsores del endurecimiento del crédito al consumo.

Para el primer trimestre de 2026, los bancos prevén un ligero endurecimiento para los préstamos para vivienda y un endurecimiento más pronunciado para el crédito al consumo.

Desde el lado de la demanda, en el cuarto trimestre de 2025, las entidades informaron de un pequeño aumento neto en la demanda de préstamos o líneas de crédito a empresas (3%), tras un aumento similar en el trimestre anterior, superando las expectativas de los bancos.

De su lado, la demanda de préstamos para vivienda continuó aumentando en términos netos (9%), aunque de forma más moderada, ya que fue el menor incremento neto desde principios de 2024, en línea con las expectativas de los bancos en el trimestre anterior.

"La mejora de las perspectivas del mercado inmobiliario fue el principal impulsor del aumento de la demanda de préstamos para vivienda, mientras que la confianza del consumidor contribuyó negativamente", señala el BCE.

En el caso de la demanda de crédito al consumo, se observó una ligera disminución (-2%), tras una demanda prácticamente sin cambios en el tercer trimestre, siendo algo inferior a lo que los bancos habían esperado, lastrada por la menor confianza de los consumidores, a pesar de la contribución positiva del nivel de los tipos de interés.