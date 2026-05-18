Bank of America recomienda posicionarse a favor de los bonos españoles frente a los portugueses

Archivo - Fachada del Banco de España, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Bank of America (BofA) aconseja a los inversores una posición larga del 1,9% en la deuda española con vencimiento en octubre de 2052 frente a una posición corta del 1% en los bonos portugueses de abril del mismo año.

"Consideramos que la oferta y la demanda son favorables, ya que esperamos una oferta limitada en el extremo a largo plazo en España en comparación con Portugal, con potencial para una mayor demanda de los bonos españoles a largo plazo", apunta la entidad en un informe.

Respecto a los riesgos asociados a la operación, Bank of America señala una posible desaceleración significativa del crecimiento en España, algo que provocaría "un empeoramiento de los resultados fiscales y un aumento de la oferta".

Este posicionamiento se basa en que el Tesoro español "está más avanzado" en sus necesidades de financiación anuales que la institución portuguesa, tanto en términos de porcentaje del total de emisión bruta prevista como en porcentaje completado frente al mismo periodo del año pasado.

Además, la previsión es que ambos emisores aumenten la oferta neta en 7.000 millones de euros en 2026, lo que implica un alza del 8% para España y del 38% para Portugal.

Por otra parte, y puesto que España ha lanzado una emisión sindicada a 30 años en 2026, Bank of America supone que no habrá otra ni en lo que queda de año ni en 2027.

Sobre las aseguradoras, la entidad expone que las empresas españolas se han mostrado "algo reticentes", pero observan un aumento de las entradas en los fondos de vida a finales de 2025.

"Dado que tienen la mayor asignación a bonos del Estado de la zona euro, en porcentaje del total de activos, y el mayor sesgo nacional entre sus homólogos de la zona euro, la continuidad de las entradas puede resultar favorable para los bonos del Estado español", recoge el informe.