Bank of America reitera su recomendación de compra sobre Inditex con un precio objetivo de 61 euros

Fachada de un establecimiento de Zara en Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bank of America (BofA) ha reiterado su recomendación de compra sobre Inditex y mantiene un precio objetivo de 61 euros un día antes de que la compañía anuncie sus resultados correspondientes a su primer trimestre fiscal 2026 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril).

"Creemos que Inditex tiene el mayor poder de fijación de precios de nuestra cobertura y puede beneficiarse de la disminución de las ventas de marcas 'premium' en un entorno macroeconómico más adverso", subraya la entidad.

BofA prevé que el grupo registre un crecimiento del 8,5% en términos de tipo de cambio ajustado en su primer trimestre fiscal, un beneficio operativo (Ebit) que supera el consenso en un 2% y un margen Ebit del 61,3%.

En concreto, espera que los efectos favorables del tipo de cambio impulsen un rendimiento superior continuo del margen bruto en el trimestre, pese a algunas dificultades iniciales en los fletes marítimos derivadas del conflicto en Oriente Próximo.

No obstante, también ha pronosticado "una ligera desaceleración" respecto al cuarto trimestre impulsada por un tipo de cambio favorable y parcialmente compensada por el impacto negativo de los aranceles en Estados Unidos y el aumento de los costes de transporte.

En relación a la actividad comercial, BofA estima un aumento del 9% en el primer trimestre que le ayude a seguir ganando cuota de mercado en el sector global de la moda. "Se espera que el clima de mayo sea favorable en Europa y que el mercado estadounidense se mantenga sólido", expone.

Las acciones de Inditex cotizaban con un precio de 52,8 euros sobre las 13.20 horas de este martes, lo que supone una subida del 0,80%. La firma se ha revalorizado un 10% en un año, pero acumula un descenso del 6,6% en Bolsa desde que comenzó el 2026.