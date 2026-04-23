Bankinter prioriza crecer en empresas en España por el bajo precio de las hipotecas

Archivo - Letrero del banco Bankinter en una de sus oficinas en Madrid (España), a 25 de marzo de 2020. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bankinter priorizará crecer en el segmento de empresas y en banca corporativa en España en los próximos trimestres debido a que la competitividad en las hipotecas ha empujado a la baja su precio, según ha explicado la consejera delegada, Gloria Ortiz.

En una conferencia con analistas celebrada este jueves con motivo de la publicación de su cuenta de resultados trimestral, Ortiz ha indicado que las hipotecas en España "siguen estando por debajo del coste de riesgo". Además, también ha indicado que existe un "desajuste" entre los plazos de vencimientos y el riesgo de tipo de interés.

"Estamos asignando capital a las geografías donde vemos oportunidades rentables", ha indicado la consejera delegada. Así, el banco priorizará crecer en Irlanda, donde sigue creciendo a doble dígito en crédito, llegando al 27% en hipotecas. Asimismo, en Portugal también ve oportunidades de crecer a doble dígito.

Bankinter cerró el primer trimestre con una ratio de capital CET1, el de mayor calidad, del 12,96%, lo que supone 61 puntos básicos más que un año antes y 24 puntos más que al cierre de 2025. El banco se sitúa unos 4,5 puntos porcentuales por encima de los mínimos regulatorios.

Sobre el uso que se le dará al exceso de capital, más allá de la asignación orgánica, Ortiz ha indicado que no se va a cambiar la política de dividendos "por ahora", que contempla repartir en dividendos en efectivo el 50% del resultado neto.

"Si hay exceso de capital, obviamente se lo daremos a los accionistas como hemos hecho en el pasado", ha indicado la consejera delegada, recordando que la operación de sacar a Bolsa Línea Directa fue un dividendo extraordinario.

La primera ejecutiva del banco también ha indicado que parte del crecimiento en Irlanda vendrá por la situación competitiva del país. Hace varias semanas se anunció que el austríaco Bawag sería el comprador del irlandés PTSB. Esto supone una "gran oportunidad", porque, a juicio de Bankinter, PTSB "necesita de una gran reestructuración".

"Como hemos visto en el pasado en España y también en Portugal, cuando un banco se reestructura, los clientes no son atendidos debidamente y por tanto, el desgaste de los clientes es mayor. Por lo que nos vamos a aprovechar de esa situación en los próximos meses", ha indicado Ortiz.

En Irlanda, Bankinter ofrece hipotecas y depósitos. La consejera delegada ha indicado que lanzarán una cuenta corriente durante el verano o algo después.

A nivel grupo, el banco ha explicado que no percibe "señales de alerta" en calidad de los activos en ninguno de los segmentos de negocio. No obstante, Ortiz ha avanzado que podría producirse algún tipo de impacto económico desde el lado geopolítico, por lo que Bankinter está siendo "muy cauto" en crédito al consumo en "mercado abierto". Además, está decidiendo centrarse en pymes con facturación de más de 30 millones de euros y reduciendo su exposición a empresas que ingresan menos de dos millones al año.

A preguntas del posible impacto de la inteligencia artificial (IA) en los ciberriesgos, el director financiero, Jacobo Díaz ha explicado que no cambia el tipo de riesgos, sino su velocidad.

A su juicio, Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, "no representa una categoría nueva de riesgo, sino una aceleración de las ciberamenazas existentes a través de la IA". Ante esto, Díaz ha indicado que los bancos deberían integrar la IA en sus operaciones de seguridad para acelerar sus propios procesos de defensa.