Bankinter sigue viendo "irracionalidad" en el mercado hipotecario y no entrará en guerra de precios

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha mantenido que sigue viendo "irracionalidad" en el mercado hipotecario, al tiempo que ha defendido que el banco no va a entrar en ningún tipo de guerra de precios a costa de la sostenibilidad del negocio.

Ortiz ha explicado que ciertos actores del mercado están vendiendo hipotecas al 2% o al 2,20% cuando la curva 'swap' a 30 años está ahora mismo en el entorno del 3%.

"Estas construyendo una cartera que no es sostenible. En 30 años los tipos pueden hacer muchas cosas", ha afirmado en una conferencia con analistas celebrada este jueves con motivo de la publicación de las cuentas anuales del banco. "No estamos en esa guerra. No vamos a vender hipotecas al 2,20% porque queremos construir una cartera sostenible en la mayoría de los entornos", ha enfatizado.

El banco ha indicado que su cartera hipotecaria creció un 5% en 2025 frente al año anterior, hasta los 38.300 millones de euros. La nueva producción avanzó a ritmos del 10%, hasta los 6.400 millones de euros. Con estas cifras, la cuota de mercado de Bankinter se sitúa en el 5% tanto en España como en Portugal, y sube hasta el 7% en Irlanda.

Posteriormente, en una rueda de prensa, la consejera delegada de Bankinter ha insistido en que construir "carteras deficitarias" es un "riesgo a medio plazo". En todo caso, ha puntualizado que esto es un riesgo que debería preocupar al supervisor, por ella está centrada en asegurar la sostenibilidad del banco que lidera.

"No me preocupa el crecimiento, me preocupa crecer mal"; ha explicado. El banco ha precisado que está creciendo menos en créditos al consumo en mercado abierto, aunque para sus propios clientes el crecimiento es de doble dígito. Dentro de la cartera crediticia también están creciendo en el segmento de banca patrimonial, con productos como pignorados o créditos lombardos.

La consejera delegada ha puesto de ejemplo que entre 2005 y 2008, Bankinter era de las entidades que menos crecía en créditos. "Cuando uno ve que hay comportamientos que son irracionales, tiene que retirarse (...) y hacer lo que cree que tiene que hacer", ha afirmado. Pese a esta comparativa, la CEO se ha mostrado contundente al afirmar que el banco no considera que exista una burbuja inmobiliaria en estos momentos.

"Mostrar un crecimiento muy alto es muy fácil (...). Sin embargo crecer con calidad y de manera sostenible a medio plazo, eso ya no es tan fácil", ha puntualizado. "Estamos viendo crecimientos de concesiones de hipotecas del 25% con condiciones que creemos que están fuera de lo que debería ser racional. No vamos a entrar ahí, tenemos que crecer con calidad", ha apostillado.

Preguntada por el mercado de la vivienda, ha apuntado a que seguirá subiendo este año por la descompensación que existe entre oferta y demanda. La máxima responsable del banco ha enfatizado en la necesidad de tomar "medidas estructurales" e incrementar la oferta de suelo. En todo caso, ha recordado que no hay un problema de financiación por parte de la banca, y que parte de la crisis de acceso también se debe a los salarios que tienen los jóvenes.

"Está habiendo un traspaso de riqueza de jóvenes a los mayores, con incrementos de todas las cotizaciones sociales", ha dicho.

Por otro lado, la ejecutiva ha indicado que el banco seguirá creciendo en Portugal e Irlanda. De hecho, en este último mercado Bankinter tiene previsto lanzar después de verano una cuenta nómina, que es un producto que no existe en Irlanda. Por esto, Ortiz considera que "va a ser, sin duda, un éxito".

La previsión del banco para 2026 es volver a registrar beneficios récord, situándose por encima de los 1.100 millones de euros. El crecimiento del crédito será del entorno del 5%, mientras que la previsión es que el margen de intereses (los ingresos por intereses netos) crezcan en el entorno de esa cifra.