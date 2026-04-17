BBVA completa el segundo tramo de su programa de recompra de acciones por importe de 1.000 millones de euros

Archivo - Edificio La Vela de BBVA. - BBVA - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha anunciado este viernes la finalización de la ejecución del segundo tramo de su programa de recompra de acciones, que tiene un importe de 1.000 millones, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con la adquisición de las últimas acciones, el número total de títulos comprados en el segundo tramo es de 52.800.888 acciones propias, representativas, aproximadamente, del 0,94% del capital social de BBVA a esta fecha.

La entidad ha recordado que la finalidad es reducir el capital social de BBVA mediante la amortización de las acciones compradas. A principios de mes, el banco ya culminó el primer tramo, por un importe de 1.500 millones de euros.